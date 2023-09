Neue Chip-basierte photonische Resonatoren erreichen rekordverdächtig niedrigen UV-Lichtverlust

By

Wissenschaftler haben einen bedeutenden Durchbruch auf dem Gebiet der UV-Photonik erzielt, indem sie chipbasierte photonische Resonatoren entwickelt haben, die im ultravioletten (UV) und sichtbaren Bereich des Spektrums mit einem rekordniedrigen UV-Lichtverlust arbeiten. Die Entwicklung dieser Resonatoren eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung miniaturisierter Chip-basierter Geräte und Fortschritte in Bereichen wie spektroskopische Sensorik, Unterwasserkommunikation und Quanteninformationsverarbeitung.

Obwohl UV-Photonik im Vergleich zu Telekommunikation und sichtbarer Photonik weniger erforscht ist, ist sie von entscheidender Bedeutung für den Zugriff auf bestimmte atomare Übergänge im Quantencomputer und für die Anregung spezifischer fluoreszierender Moleküle für die biochemische Sensorik. Die neu entwickelten Resonatoren bilden die Grundlage für den Aufbau photonischer Schaltkreise, die bei UV-Wellenlängen arbeiten.

Die Forscher verwendeten dünne Aluminiumoxidfilme, um die Mikroresonatoren zu konstruieren, und nutzten dabei einen Atomlagenabscheidungsprozess (ALD). Aluminiumoxid erwies sich mit seiner großen Bandlücke und Transparenz für UV-Photonen als ideales Material zur Reduzierung von Lichtverlusten. Durch sorgfältige Optimierung der Design- und Herstellungstechniken erreichten die Wissenschaftler einen geringen Verlust bei UV-Wellenlängen.

Die Mikroresonatoren wurden mithilfe eines Ätzverfahrens hergestellt, um eine Rippenwellenleiterstruktur zu erzeugen, die einen Lichteinschluss ermöglichte. Die Forscher führten Simulationen durch, um die optimale Ätztiefe zu bestimmen, die ein Gleichgewicht zwischen Lichteinschluss und Minimierung von Streuverlusten herstellen würde.

Basierend auf ihren Berechnungen gelang es dem Team auch, Ringresonatoren erfolgreich zu konstruieren. Diese Ringresonatoren zeigten außergewöhnliche Qualitätsfaktoren (Q-Faktoren) im UV- und blauen Band, was auf einen geringeren Lichtverlust hinweist. Das Erreichen eines hohen Q-Faktors ist für die präzise Kontrolle der Wellenlängen und die Schaffung von UV-Lichtquellen, die in photonische integrierte Schaltkreise integriert sind, von entscheidender Bedeutung.

Die Entdeckung chipbasierter photonischer Resonatoren mit geringem UV-Lichtverlust markiert einen entscheidenden Punkt für die UV-Photonik. Die Möglichkeiten zur Anwendung von Strukturen, die für Telekommunikation und sichtbare Wellenlängen entwickelt wurden, wie Frequenzkämme und Injektionsverriegelung, werden nun auf das UV-Band ausgeweitet. Durch die Verwendung von CMOS-kompatiblem Aluminiumoxid wird die Integration der UV-Photonik in bestehende Technologien einfacher.

Das Forschungsteam konzentriert sich derzeit auf die Weiterentwicklung der Abstimmbarkeit von Ringresonatoren auf Aluminiumoxidbasis über verschiedene Wellenlängen hinweg. Ihr Ziel ist es, ein umfassendes, auf photonischen integrierten Schaltkreisen basierendes UV-System mit präziser Wellenlängensteuerung und Modulatoren zu etablieren.

Journal Referenz:

He, C., et al. „Optische Mikroresonatoren aus Aluminiumoxid mit ultrahohem Q im UV- und blauen Band.“ Optik. doi.org/10.1364/OE.492510.

Quelle: Optica Publishing Group