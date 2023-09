Die Verwendung der Dielektrophorese zur Isolierung zirkulierender Tumorzellen

In diesem Artikel wird die Arbeit von Robbyn K. Anand, der Trägerin des AES Mid-Career Award, für ihre außergewöhnlichen Beiträge auf dem Gebiet der Elektrophorese und Mikrofluidik besprochen. Anand hat zusammen mit ihrer Gruppe Methoden zur Analyse zirkulierender Tumorzellen sowie zur Anreicherung und Trennung chemischer Spezies in Wasser-in-Öl-Tröpfchen entwickelt.

Der Schwerpunkt von Anands jüngster Arbeit liegt auf einer dielektrophoretischen (DEP) Methode zur Selektion zirkulierender Melanomzellen (CMCs). Die vorherrschenden Methoden zur CTC-Isolierung basieren auf dem Vorhandensein spezifischer Oberflächenantigene oder der Zellgröße. Diese Methoden sind jedoch für seltene CMCs, denen es an zuverlässig identifizierenden Oberflächenantigenen mangelt, nicht wirksam.

DEP ist selektiver als die Zellgröße allein, da es auf der Morphologie und Zusammensetzung der Zelle basiert. Anands frühere Arbeit demonstrierte die Verwendung von DEP an einem drahtlosen bipolaren Elektrodenarray (BPE) zur selektiven Einzelzellerfassung. Zu den neuen Entwicklungen in ihrer aktuellen Forschung gehört die Integration von Einzelzelltests und elektrochemischen Tests in das BPE-Array-Gerät.

Eine interessante Erkenntnis aus Anands Arbeit ist die Variabilität der biophysikalischen Eigenschaften zwischen weißen Blutkörperchen, die von Melanompatienten stammen. Dieser Befund legt nahe, dass die Kriterien zur Auswahl zirkulierender Melanomzellen für jede Probe optimiert werden können.

Zu den Herausforderungen im Bereich der Einzelzellanalyse gehört der Nachweis der klinischen Relevanz und die Akzeptanz durch Praktiker. Die Zusammenarbeit mit Klinikern ist von entscheidender Bedeutung, um analytische Endpunkte zu priorisieren und die mit neuen Methoden gewonnenen Daten mit klinischen Ergebnissen zu korrelieren.

Die Rückmeldungen zu dieser Arbeit waren positiv und zeigten große Begeisterung hinsichtlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Zellstrukturierung und andere Anwendungen. Es gibt Anfragen, den Ansatz für Bakterienzellen oder extrazelluläre Vesikel anzupassen und ausgewählte Zellen für die nachgelagerte Analyse freizugeben.

Zukünftige Schritte in dieser Forschung umfassen die Entwicklung von Methoden zur Extraktion und Nutzung wertvoller biophysikalischer Informationen, die in der Reaktion einer Zelle auf das elektrische Feld dargestellt werden.

Die Ernennung zum Empfänger des AES Mid-Career Award ist für Anand eine Ehre und ein Auftrag, die wissenschaftliche Gemeinschaft, insbesondere Studenten und Nachwuchswissenschaftler, zu unterstützen.

References:

– AES Mid-Career Award. FACSS Analytische Wissenschaft und Innovation 2023.

– Chen, H., et al. (2023). Quantifizierung der Einfangeffizienz, Reinheit und Einzelzellisolierung bei der Gewinnung zirkulierender Melanomzellen aus peripherem Blut durch Dielektrophorese. Lab Chip, 23(12), 2586-2600.

– Anand, RK, et al. (2015). Negatives dielektrophoretisches Einfangen und Abstoßen einzelner Zellen an einer bipolaren Elektrode: Die Auswirkungen der Anreicherung und Verarmung von Faraday-Ionen. Marmelade. Chem. Soc., 137(3), 776-783.

– Li, M., et al. (2017). Selektive Erfassung einzelner zirkulierender Tumorzellen mit hohem Durchsatz durch Dielektrophorese an einem drahtlosen Elektrodenarray. Marmelade. Chem. Soc., 139(26), 8950-8959.