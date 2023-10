Unvoreingenommene Computer ermitteln die Ursache für das Aussterben der Dinosaurier

Wissenschaftler diskutieren seit langem darüber, ob das Aussterben der Dinosaurier durch massive Vulkanausbrüche oder den Einschlag eines riesigen Asteroiden verursacht wurde. Um dieses Problem zu lösen, wählten Forscher des Dartmouth College einen innovativen Ansatz, indem sie unvoreingenommene Computer mit der Analyse geologischer und klimatischer Daten beauftragten. Durch den Einsatz einer Bayes'schen Inversionsmodellierungsmethode und maschineller Lernalgorithmen gelangten die Computer zu dem Schluss, dass die über einen Zeitraum von 300,000 Jahren vom Vulkan Deccan Traps freigesetzten Gase für die Auslösung des Aussterbens verantwortlich waren. Durch die Beseitigung menschlicher Vorurteile bietet dieser objektive Ansatz eine klarere Sicht auf die Ursache des Untergangs der Dinosaurier.

Gesundheitliche Auswirkungen von Bisphenol A auf Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und ADHS

Bisphenol A (BPA), eine chemische Verbindung, die in Plastikwasserflaschen und verschiedenen anderen Produkten vorkommt, wird mit endokrinschädigenden Wirkungen in Verbindung gebracht. Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung eine eingeschränkte Fähigkeit haben, BPA aus ihrem Körper zu eliminieren. Auch wenn sie nicht allein für den Anstieg der Diagnosen dieser Erkrankungen verantwortlich ist, betont diese Studie die potenziellen Gesundheitsrisiken, die mit der weit verbreiteten Verwendung dieser Chemikalie verbunden sind.

Neue Technik zielt auf persistente PFAS-Toxine im Grundwasser ab

PFAS-Toxine, oft als „ewige Chemikalien“ bezeichnet, sind unglaublich haltbare Verbindungen, die in der Umwelt nicht abgebaut werden. Um dieser Persistenz entgegenzuwirken, haben Wissenschaftler der Ohio State University eine Technik entwickelt, die den Ultraschallabbau nutzt, um die chemischen Bindungen in diesen Verbindungen zu schwächen. Diese Methode erweist sich als vielversprechend bei der Behandlung von PFAS-kontaminiertem Grundwasser und könnte beim Abbau von Arzneimitteln in Leitungs- und Abwasser Anwendung finden.

Der Zeitraffer der NASA enthüllt Einblicke in stellare Überreste

Die NASA hat ein fesselndes Zeitraffervideo veröffentlicht, das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurde und die Überreste eines Sterns zeigt, der vor 20,000 Jahren explodierte. Das Filmmaterial zeigt Materie der Supernova, die kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit von einer halben Million Meilen pro Stunde durch den Weltraum rast. Dieses außergewöhnliche Bild bietet wertvolle Einblicke in die anhaltende Explosion und die dynamische Natur der Sternreste.

Die Folgen des „Honesty Drain“ für die Gesellschaft

Forscher haben ein Phänomen entdeckt, das als „Honesty Drain“ bekannt ist und bei dem Personen mit ehrlichen Tendenzen dazu neigen, aus Gebieten abzuwandern, in denen Betrug weit verbreitet ist. Dieses Migrationsmuster führt zu einem Rückgang der Qualität der politischen Klasse, des Einkommenswachstums und der Arbeitsproduktivität in diesen Gebieten. Demografen in Italien haben falsche Geburtsurkunden als Indikator für regionale Ehrlichkeit verwendet, wobei Personen, die aus Gebieten mit hoher Betrügereien in Gebiete mit geringer Betrügereien migrieren, mit geringerer Wahrscheinlichkeit falsche Geburtsurkunden besitzen. Dies wirft ein Licht auf die gesellschaftlichen Auswirkungen des Ehrlichkeitsverlusts.

Quellen:

Dartmouth College – Studie zur Bestimmung der Ursache des Dinosaurieraussterbens

Autism Speaks – Studie über BPA und seine Auswirkungen auf Kinder mit Autismus und ADHS

Die Ohio State University – Forschung zum Abbau von PFAS-Toxinen

NASA – Zeitraffervideo von Sternresten einer Supernova

Sozialwissenschaftliche Forscher – Studie zum „Honesty Drain“ und seinen Folgen