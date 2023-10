Eine neue Karte enthüllt unterirdisches Wasser auf dem Mars für zukünftige Astronauten

By

Eine kürzlich veröffentlichte Karte des von der NASA finanzierten Subsurface Water Ice Mapping-Projekts (SWIM) zeigt die Regionen auf dem Mars, in denen Eis unter der Oberfläche vergraben sein könnte, und stellt eine potenzielle Ressource für zukünftige Astronauten dar. Dieser vierte Kartensatz gilt als der bisher detaillierteste und basiert auf Daten verschiedener NASA-Missionen, darunter dem Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey und dem Mars Global Surveyor.

Durch die Integration hochauflösender Kameras an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter wurde der Detaillierungsgrad der neuesten SWIM-Karte deutlich verbessert. Frühere Iterationen stützten sich auf Bildgeber mit niedrigerer Auflösung, Radar, Thermalkartographen und Spektrometer, während die neueste Version von zusätzlichen Daten der Kontextkamera und dem High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) profitierte. HiRISE erfasste einen großen Einschlagskrater, der eine beträchtliche Menge an unter der Oberfläche verborgenem Eis freilegte, was eine aufregende Entdeckung darstellte.

Die Karte zeigt unterirdisches gefrorenes Wasser entlang der mittleren Breiten des Mars, einer Region, die sich aufgrund ihrer dickeren Atmosphäre, die den Abstieg von Raumfahrzeugen erleichtert, ideal für zukünftige Missionen eignet. Astronauten, die am südlichsten Rand der nördlichen Region mittlerer Breiten landen, würden in der Nähe des vergrabenen Eises sein und gleichzeitig etwas wärmeres Wetter genießen.

Die Lage der Ausgrabungsstätte in der Nähe des Äquators ist von Vorteil, da weniger Energie benötigt würde, um für Astronauten und ihre Ausrüstung angemessene Temperaturen aufrechtzuerhalten. Astronauten würden von der Verfügbarkeit von unterirdischem Eis zur Gewinnung von Trinkwasser und als Ressource für Raketentreibstoff stark profitieren. Das Verständnis der Unterschiede in der Verteilung des unterirdischen Eises in den mittleren Breiten des Mars könnte auch dazu beitragen, die Klimageschichte des Planeten aufzuklären.

Während die NASA weiterhin den Mars erforscht und untersucht, bietet die neueste Karte von SWIM wertvolle Einblicke in die zukünftige Erforschung des Planeten durch Menschen und zeigt potenzielle Landeplätze und Ressourcen auf, die für die wissenschaftliche Forschung und nachhaltige Missionen von entscheidender Bedeutung sein könnten.