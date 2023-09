Trockengebiete in Kohlenstoffsenken verwandeln: Ein neuartiger Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels

In einem kürzlich in Trends in Plant Science veröffentlichten Meinungspapier schlägt ein Team von Pflanzenwissenschaftlern unter der Leitung von Heribert Hirt von der King Abdullah University of Science and Technology eine bahnbrechende Methode zur Bindung von Kohlendioxid und zur Bekämpfung des Klimawandels vor. Die Forscher schlagen vor, Trockengebiete in Kohlenstoffsenken umzuwandeln, ohne den landwirtschaftlichen Bedarf oder die Nahrungsmittelproduktion zu beeinträchtigen.

Da der Kohlendioxidgehalt den höchsten Stand seit 2 Millionen Jahren erreicht, ist die Dringlichkeit offensichtlich, Lösungen zu finden, die über die Emissionsreduzierung hinausgehen. Steigende Temperaturen, schmelzende Eisschilde, steigende Meeresspiegel und extreme Wetterbedingungen bedrohen die Grundlagen der menschlichen Zivilisation. Die Abscheidung und Speicherung von CO2, das bereits in der Atmosphäre vorhanden ist, ist von entscheidender Bedeutung, und die Wiederaufforstung gilt als vielversprechende Strategie. Allerdings kollidiert es häufig mit landwirtschaftlichen Anforderungen.

Als bevorzugte Strategie schlagen die Forscher die Wiederbegrünung von Wüsten durch die Wiederherstellung von Ökosystemfunktionen und die Förderung der Kohlenstoffbindung vor. Durch die Entwicklung idealer Kombinationen von Pflanzen, Bodenmikroben und Bodentypen können sich trockene Ökosysteme zu effizienten Kohlenstoffspeichersystemen mit verbesserter Bodengesundheit, erhöhter Photosyntheseeffizienz und größerer Wurzelbiomasse entwickeln. Der Vorteil der Rückgewinnung von Trockengebieten besteht darin, dass sie nicht mit Landflächen konkurrieren, die für die Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion genutzt werden.

Trockengebiete bedecken etwa ein Drittel der Landoberfläche der Erde. Während diese Gebiete aufgrund der Wasserknappheit typischerweise durch eine minimale Vegetation gekennzeichnet sind, haben sich bestimmte Pflanzen angepasst, um unter diesen rauen Bedingungen zu überleben. Einige nutzen einzigartige Photosynthesemethoden, andere verfügen über spezielle Wurzelsysteme und einige produzieren Oxalate, die sich bei Dürreperioden in Wasser umwandeln können.

Die Forscher heben den Oxalat-Carbonat-Weg als einen entscheidenden Mechanismus für die Umwandlung trockener Gebiete in Kohlenstoffsenken hervor. Bodenmikroben verbrauchen Oxalate als ihre primäre Kohlenstoffquelle und geben dabei Karbonatmoleküle an den Boden ab. In kalziumreichen und alkalischen Böden reagieren diese Moleküle mit Kalzium und bilden stabile Kalziumkarbonat-Ablagerungen. Durch diesen biogeochemischen Prozess kann etwa jedes sechzehnte photosynthetisch fixierte Kohlenstoffatom in Carbonate gebunden werden.

Um diese Transformation einzuleiten, schlagen die Forscher die Schaffung von „Fruchtbarkeitsinseln“ vor – kleine Taschen mit wiederbelebtem Lebensraum, in denen Pflanzen und Mikroben gedeihen und sich allmählich ausbreiten können, um schließlich die gesamte trockene Landschaft mit Vegetation zu bedecken.

Obwohl das Potenzial dieser Methode vielversprechend ist, sind noch Herausforderungen zu bewältigen. Ein langsameres Pflanzenwachstum unter trockenen Bedingungen kann die Geschwindigkeit der Kohlenstoffbindung einschränken. Darüber hinaus hängen die Annahme und Wirksamkeit dieses Ansatzes vom Engagement und der Unterstützung von Ländern mit Trockengebieten ab.

Die Wiederbegrünung trockener Gebiete könnte nicht nur immense Mengen an Kohlenstoff binden, sondern auch Ökosysteme wiederherstellen und einigen der kargsten Orte der Erde Leben einhauchen. Während die Weltgemeinschaft nach wirksamen Lösungen für die Klimakrise sucht, bietet dieser innovative Ansatz einen Hoffnungsschimmer und Potenzial für eine nachhaltige Zukunft.

