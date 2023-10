Die alte Sahara-Wüste: Gedeihen auf verborgenem Grundwasser

Die Sahara, bekannt für ihre rauen Bedingungen, war einst die Heimat des alten Garamantischen Reiches. Diese Zivilisation florierte durch den Zugriff auf verborgenes Grundwasser. Ihre nicht nachhaltige Nutzung dieser Ressource führte jedoch zu deren Erschöpfung und schließlich zum Niedergang des Reiches. Diese Veranstaltungen unterstreichen die entscheidende Bedeutung eines nachhaltigen Grundwassermanagements.

Neue Forschungsergebnisse, die auf der GSA Connects 2023-Tagung der Geological Society of America vorgestellt wurden, geben Aufschluss darüber, wie das Garamantian Empire das Grundwasser nutzte, um seine Gesellschaft zu ernähren. Umweltfaktoren wie das Vorhandensein unterirdischer Wasserquellen ermöglichten ihnen fast ein Jahrtausend lang ihr Gedeihen.

Die Sahara-Wüste wurde vor 11,000 bis 5,000 Jahren durch Monsunregen in eine grünere Umgebung verwandelt. Dadurch wurden Oberflächenwasserressourcen bereitgestellt, die Zivilisationen unterstützten. Als diese Regenfälle jedoch aufhörten, verwandelte sich die Sahara wieder in eine Wüste, was dazu führte, dass die meisten Zivilisationen die Region verließen. Die Garamanten blieben jedoch. Obwohl die Garamanten in einer extrem trockenen Wüste lebten, konnten sie sich auf einen riesigen Grundwasserleiter aus Sandstein verlassen, möglicherweise einer der größten der Welt.

Die Garamanten erlangten über Kamelhandelsrouten in Persien Wissen über die Gewinnung von Grundwasser. Sie verwendeten eine Technik, die als „Foggara“ oder „Qanat“ bekannt ist. Dazu gehörte der Bau eines geneigten Tunnels in einen Hang, direkt unterhalb des Grundwasserspiegels. Zur Bewässerung würde dann Grundwasser durch den Tunnel fließen. Die Garamantes bauten während ihrer Hochsaison etwa 750 km unterirdische Tunnel und Zugangsschächte.

Durch die Integration archäologischer Forschung mit hydrologischer Analyse haben Forscher wie Frank Schwartz Einblicke in die Hydrogeologie der Garamantes gewonnen. Trotz der fehlenden jährlichen Wasserneubildung boten die einzigartige Topographie, Geologie und Abflussbedingungen ideale Bedingungen für die Grundwassergewinnung mithilfe der Foggara-Technologie. Die Garamantes sahen sich jedoch mit Schwierigkeiten konfrontiert, als der Grundwasserspiegel unter ihre Foggara-Tunnel sank, was zu ihrem Untergang führte.

Diese alte Zivilisation dient als warnendes Beispiel für die moderne Welt. Die zunehmende Verbreitung extremer Umweltbedingungen und eine nicht nachhaltige Grundwassernutzung stellen erhebliche Herausforderungen dar. Länder wie der Iran haben bereits mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Darüber hinaus verdeutlichen Beispiele wie die übermäßige Nutzung des Grundwassers in Kalifornien die Notwendigkeit nachhaltiger Bewirtschaftungspraktiken. Eine Erschöpfung der Grundwasservorräte kann schwerwiegende Folgen haben, wenn keine Wiederauffüllung erfolgt, und letztendlich zum Zusammenbruch von Gesellschaften führen.

