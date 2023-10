Der Einfluss extremer Regenfälle auf die Steilhangmorphologie in Trockengebieten

By

In diesem Artikel wird die Reaktion von Erosionssystemen auf Änderungen der Niederschlagsmuster im Kontext eines sich ändernden Klimas untersucht. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf Wüstensteilhängen, bei denen es sich um lange Klippen handelt, die durch tektonische Aktivitäten entstanden sind, und auf deren Empfindlichkeit gegenüber seltenen Regenfällen.

Die Studie von Shmilovitz et al. versucht, die Auswirkungen verschiedener Niederschlagsmetriken, einschließlich Intensität, Häufigkeit und durchschnittlicher jährlicher Niederschlagsmenge, auf die Erosion einer Böschung in der Trockenregion Israels zu verstehen. Die Forscher nutzen ein verkleinertes Klimamodell, um die Art und Verteilung der Niederschläge entlang der Böschung abzuschätzen.

Interessanterweise offenbart die Studie eine kontraintuitive Beobachtung: In trockeneren Regionen gibt es stärkere Anzeichen von Erosion. Diese Beobachtung kann durch stärkere Stürme in der trockeneren Region erklärt werden. Diese heftigen Stürme erzeugen eine stärkere Überlandströmung, die das Potenzial hat, das relativ grobe Böschungsmaterial zu transportieren.

Die Forschung unterstreicht die Bedeutung der Klimavariabilität für den Antrieb von Erosionsprozessen in Trockengebieten. Es unterstreicht, wie extreme Regenfälle trotz ihrer Seltenheit einen erheblichen Einfluss auf die Morphologie von Steilhängen haben können.

Diese Studie trägt zu unserem Verständnis der komplexen Beziehung zwischen sich änderndem Klima, Niederschlagsmustern und geomorphologischen Prozessen bei. Durch die Untersuchung spezifischer Beispiele wie Wüstensteilhänge können Forscher Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Erosion auf Umweltveränderungen reagiert.

Definitionen:

– Erosionssysteme: Bezieht sich auf die Prozesse und Landformen, die mit der Abtragung und Entfernung von Gestein, Erde oder anderen Materialien auf der Erdoberfläche verbunden sind.

– Böschung: Ein steiler Abhang oder eine lange Klippe, die typischerweise durch die Bewegung der Erdkruste oder Erosion entsteht.

– Geomorphologie: Die wissenschaftliche Untersuchung des Ursprungs und der Entwicklung der Landformen der Erde, einschließlich Berge, Täler und Küstenmerkmale.

Quelle: Shmilovitz, Y., Marra, F., Enzel, Y., Morin, E., Armon, M., Matmon, A., et al. (2023). Der Einfluss extremer Regenfälle auf die Steilhangmorphologie in Trockengebieten: Erkenntnisse aus der zentralen Negev-Wüste. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 128, e2023JF007093.