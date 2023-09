Holzstöcke: Bereitstellung von Häusern für Bienen auf irischen Campusgeländen

Mick Verspuij, ein ausgebildeter Förster, war damit beschäftigt, die Wettervorhersagen für Äquinoktialstürme in Irland im Auge zu behalten. Sein Grund? Er verwandelt heruntergefallene Bäume in Holzbeuten, die als Behausung für Bienenschwärme dienen. Diese Holzbeuten erfreuen sich landesweit zunehmender Beliebtheit, bisher wurden fast 500 davon installiert.

Kürzlich wurde Verspuij von der Universität Galway eingeladen, auf ihrem Campus einen Holzstock zu installieren. Dieser Bienenstock aus Waldkiefer, der zum Schutz mit einem Wasserrohrhut ausgestattet ist, hat großes Interesse geweckt. Es handelt sich um den ersten Holzstock-Bienenstock auf einem Campus der dritten Ebene in Irland und wurde von Prof. Grace McCormack von der Zoologieabteilung der Universität als Teil des Biodiversitätspfads der Hochschule in Auftrag gegeben.

Prof. McCormack und ihre Kollegen haben in Zusammenarbeit mit der Native Irish Honey Bee Society und der Federation of Irish Beekeepers' Association umfangreiche Forschungen zur einheimischen schwarzen Biene oder wilden irischen Honigbiene durchgeführt. Die Hybridisierung nicht heimischer Bienen mit irischen Wildbienen gibt Anlass zur Sorge und führt zu Forderungen nach einem vollständigen Importverbot. Die Forschung von Prof. McCormack wird wissenschaftliche Beweise dafür liefern, ob ein solches Verbot notwendig ist.

Die von Verspuij hergestellten Holzbeuten sind gut isoliert und vom Bienenvolk mit Propolis beschichtet, was Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien bietet. Während die Holzstöcke hauptsächlich von wilden irischen Arten besiedelt werden, wurden in einigen Fällen auch importierte Bienen gefunden, die Verspuij entfernt und durch eine Königin der einheimischen Art ersetzt. Die Belegung eines Holzstocks hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem Standort, der Nähe zu anderen Bienenvölkern und den Wetterbedingungen.

Laut Verspuij war dieses Jahr kein gutes Schwarmjahr für Bienen in Inishowen, da nur 12 Schwärme beobachtet wurden, verglichen mit 130 im Vorjahr. Prof. McCormack und ihr Team glauben, dass das Wetter ein Faktor sein könnte. Bienen reagieren empfindlich auf den Klimawandel, und die schlechten Wetterbedingungen in diesem Sommer könnten ihr Verhalten beeinflusst haben.

Verspuijs Interesse an Bienen wuchs, als er in den ökologischen Landbau wechselte und sich für einen Imkerkurs einschrieb. Er begann 2017 mit dem Bau von Holzbeuten und stützte sich dabei auf seine Erfahrung in der Forstwirtschaft und Baumchirurgie. Verspuij hat verschiedene Konstruktionen von Holzbeuten konstruiert, darunter solche, die an Bäumen befestigt sind, und erhöhte Holzbeuten auf Beinen.

Während die Holzstöcke als vorübergehende Maßnahme dienen, hofft Verspuij, dass sie das Bewusstsein für die Bedeutung der Wald- und Landschaftsbewirtschaftung schärfen. Mit mehr Wald wären weniger Holzstöcke nötig, da den Bienen natürliche Nistplätze zur Verfügung stünden.

