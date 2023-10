Weltraumspaziergang auf der Internationalen Raumstation wegen Kühlmittelleck verschoben

By

Aufgrund eines Kühlmittellecks aus einem Reservekühler des Mehrzwecklabormoduls Nauka der Internationalen Raumstation wurde ein geplanter Weltraumspaziergang auf später in diesem Jahr verschoben. Das am 9. Oktober entdeckte Kühlmittelleck wurde zwar gestoppt, die Ingenieure benötigen jedoch mehr Zeit, um die Situation zu analysieren und zu verhindern, dass Spurenmengen in interne Systeme gelangen.

Obwohl das Kühlmittel weder giftig noch gefährlich für die Besatzung ist, arbeiten Experten daran, eine Verschlechterung der Ausrüstung zu verhindern. Die Verzögerung des Weltraumspaziergangs hat keine Auswirkungen auf den Betrieb der Raumstation. Stattdessen ist für den 30. Oktober ein weiterer Weltraumspaziergang geplant. Während dieses Weltraumspaziergangs werden die NASA-Astronauten Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli verschiedene Reparaturarbeiten durchführen, beispielsweise das Entfernen einer defekten Elektronikbox und den Austausch einer Rolllagerbaugruppe.

Dieser Weltraumspaziergang wird für beide Astronauten der erste sein. Darüber hinaus werden Loral O'Hara und der ESA-Astronaut Andreas Mogensen später in diesem Jahr einen Weltraumspaziergang durchführen, der als US Spacewalk 90 bekannt ist. Bei dieser Mission werden Proben von der Außenseite der Raumstation gesammelt, um sie auf Mikroorganismen zu analysieren. Sie werden außerdem eine hochauflösende Kamera ersetzen und Wartungsarbeiten für zukünftige Weltraumspaziergänge durchführen.

Darüber hinaus ist weiterhin geplant, dass die Roskosmos-Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chub am 25. Oktober ihren Weltraumspaziergang durchführen. Zu ihrer Mission gehört die Installation eines synthetischen Radarkommunikationssystems und der Einsatz eines Nanosatelliten zum Testen der Sonnensegeltechnologie. Darüber hinaus werden sie den Backup-Kühler untersuchen und fotografieren, der am Nauka-Modul undicht ist.

Die Besatzungsmitglieder der Expedition 70 waren mit der Vorbereitung auf diese Weltraumspaziergänge beschäftigt und führten verschiedene Aufgaben aus, etwa die Wartung von Raumanzügen und die Durchführung von Frachtoperationen. Diese Vorbereitungen verdeutlichen die Herausforderungen und die Bedeutung der Aufrechterhaltung und Durchführung des Betriebs auf der Internationalen Raumstation.

