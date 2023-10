Astronautin Jasmin Moghbeli unterhält sich mit Dubliner Schülern von der Internationalen Raumstation

By

Die Internationale Raumstation (ISS) feierte kürzlich ihr 25-jähriges Jubiläum im Orbit um die Erde. Da es weiterhin Ehrfurcht hervorruft, hatte eine Gruppe von Grundschülern der Deis-Schulen in Dublin die einmalige Gelegenheit, mit der leitenden Astronautin von Crew-7, Jasmin Moghbeli von der NASA, zu plaudern. Das 11-minütige Gespräch fand über Amateurfunk statt, wobei die Schüler Moghbeli eine Reihe von Fragen zum Leben im Weltraum stellten.

Während der Live-Streaming-Veranstaltung stellten die Studenten faszinierende und schnelle Fragen, etwa ob Astronauten im Weltraum anders träumen und wie der Start ist. Moghbeli gab bekannt, dass sie auf der ISS häufiger vom Weltraum träumt und dass der Start reibungsloser verlief als erwartet. Beim Essen werden einige Früchte zur ISS geliefert, die aber schnell verzehrt werden müssen. Moghbelis Lieblingsessen ist ein Rinderfrikadellen mit Vollkornbrot, während sie eingelegte Rüben am wenigsten mag.

Um den Funkkontakt Erde-Weltraum zu ermöglichen, richtete die TU Dublin auf ihrem Gelände eine temporäre Station ein. Ariss, das Amateurfunkprogramm der Internationalen Raumstation, moderierte das Gespräch. Der nationale Koordinator von Ariss, Séamus McCague, informierte die Schüler zuvor über die Parkprobleme der ISS aufgrund der ständigen Ankunft und Abfahrt anderer Raumfahrzeuge. Er betonte, dass die Studenten in einer Zeit leben, in der es möglich ist, Astronaut zu werden.

Crew-7 ist ein multinationales Team, das in unsicheren Zeiten als Leuchtturm der globalen Zusammenarbeit dient. McCague lobte die Lehrer für ihre Unterstützung, die zum Erfolg der Mission beigetragen hat. Die knisternden statischen Geräusche stellten einige technische Herausforderungen dar, aber nach vier Versuchen antwortete Moghbeli schließlich: „Jetzt habe ich dich, laut und deutlich.“

Moghbeli gab Einblicke in das Leben auf der ISS. Sie erwähnte, dass die Anpassung an die Weltraumumgebung überraschend einfach sei und Stress und Angst normalerweise keine großen Probleme seien. Die häufige Umlaufbahn um die Erde stört zwar den Schlafrhythmus, aber die Besatzung passt die Beleuchtung auf der ISS an, um Tageslicht und Nacht zu simulieren.

Einer der Schüler fragte nach der Möglichkeit, ein Haustier zur ISS mitzubringen. Moghbeli erklärte, dass in der Vergangenheit Affen und Hunde in den Weltraum geschickt wurden und es mit einigen Anpassungen möglich sein könnte, Tiere an Bord der ISS zu bringen.

Die Schüler waren fasziniert, als sie erfuhren, dass die ISS aufgrund ihrer 25-jährigen Betriebszeit häufig gewartet werden muss. Während ein Student seine Unsicherheit darüber zum Ausdruck brachte, Wissenschaftler zu werden, genoss er die seltene Erfahrung der Interaktion mit dem Raumschiff sehr.

Das Gespräch endete damit, dass Nadine Hoban von der Sacred Heart School Moghbeli fragte, wie sie mit ihrer Familie in Kontakt bleibe. Moghbeli erklärte, dass sie einmal pro Woche ein IP-Telefon und Satellitennetzwerke nutzen könne, um mit ihnen per Video-Chat zu chatten. Der Kontaktverlust zur ISS wurde mit Jubel und Applaus gefeiert.

Diese einzigartige Gelegenheit für Dubliner Schüler war Teil der Space Week der TU Dublin, einer Initiative, die darauf abzielt, das Interesse junger Menschen an Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik durch Aktivitäten rund um den Weltraum und die Raumfahrt zu wecken.

