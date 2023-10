Die Bedeutung von UV-Fluss und Anisotropie bei der Modulation chemischer Häufigkeiten in terrestrischen Exoplanetenatmosphären

By

TRAPPIST-1e, ein potenziell bewohnbarer Exoplanet, hat großes Interesse als potenzielles Ziel für die Beobachtung mit dem James Webb Space Telescope (JWST) geweckt. Um die atmosphärische Dynamik dieses terrestrischen Planeten besser zu verstehen, haben Forscher eindimensionale photochemische Modellierungen und dreidimensionale Simulationen durchgeführt.

Die eindimensionalen Modelle haben die entscheidende Rolle aufgezeigt, die der einfallende stellare UV-Fluss bei der Modulation der Konzentration chemischer Spezies wie O3 (Ozon) und H2O (Wasserdampf) spielt. Dieser UV-Fluss vom Wirtsstern hat einen direkten Einfluss auf die Zusammensetzung der Atmosphäre, wobei höhere Flussmengen zu erhöhten Konzentrationen bestimmter Chemikalien führen.

Darüber hinaus hat die dreidimensionale Modellierung die Bedeutung der Anisotropie in chemischen Häufigkeiten hervorgehoben. Unter Anisotropie versteht man die ungleichmäßige Verteilung von Chemikalien in der Atmosphäre des Planeten. Gezeitengebundene Exoplaneten, deren eine Seite ständig ihrem Wirtsstern zugewandt ist, weisen aufgrund anisotroper Transportprozesse erhebliche Unterschiede in der chemischen Häufigkeit auf.

Um diese Phänomene zu untersuchen, nutzten die Forscher das Whole Atmosphere Community Climate Model Version 6 (WACCM6), ein dreidimensionales Erdsystemmodell. Mit diesem Modell konnten sie die atmosphärischen Bedingungen und Transportprozesse auf TRAPPIST-1e simulieren.

Die Transmissionsspektren verschiedener Simulationen wurden analysiert und zeigten die effektive atmosphärische Höhe aufgetragen gegen die Wellenlänge. Die Simulationen umfassten verschiedene Szenarien, wie z. B. unterschiedliche Pegel der Pale Radiation (PAL) und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Gezeitenblockierung. Die Ergebnisse zeigten, dass die nicht durch Gezeiten gesperrten Fälle im Vergleich zu den entsprechenden durch Gezeiten gesperrten Fällen kaum Unterschiede aufwiesen.

Die in diesen Simulationen beobachteten spektralen Merkmale wurden auf ein spektrales Auflösungsvermögen von R = 250 gruppiert. Die Forscher identifizierten das Vorhandensein bestimmter chemischer Signaturen, wie durch die grauen Bereiche in den Transmissionsspektren angezeigt. Sie verglichen auch den Wellenlängenbereich des geplanten Habitable Worlds Observatory (HWO) und des JWST NIRSpec-Instruments und stellten deren Überlappung im grün schattierten Bereich fest. Zusätzlich wurde der Wellenlängenbereich des JWST MIRI-Instruments im magentafarbenen Bereich angezeigt.

Abschließend schätzten die Forscher die Unsicherheit ein, die mit Messungen verbunden ist, die den Grundrauschen des Instruments erreichen. Diese durch einen schwarzen Balken dargestellte Unsicherheit entsprach 5 Teilen pro Million (ppm). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Fehlerbalken die Leistung des Teleskops widerspiegelt und keine Messung anzeigt.

Zusammenfassend unterstreichen diese Ergebnisse die Bedeutung der Berücksichtigung des einfallenden stellaren UV-Flusses und der Anisotropie in chemischen Häufigkeiten bei der Untersuchung terrestrischer Exoplanetenatmosphären. Der Einsatz fortschrittlicher Modellierungstechniken ermöglicht es Wissenschaftlern, die atmosphärische Dynamik auf Planeten wie TRAPPIST-1e besser zu verstehen und ebnet den Weg für zukünftige Beobachtungen mit dem JWST.

Definitionen:

– UV-Fluss: Die Menge der von einem Stern emittierten ultravioletten Strahlung.

– Anisotropie: Ungleichmäßige Verteilung von Eigenschaften oder Stoffen in eine bestimmte Richtung.

Quellen:

– Artikel: „Das Transmissionsspektrum der atmosphärischen effektiven Höhe wird gegen die Wellenlänge zwischen 0.2 µm und 11 µm für P19 PI (orange), P19 10 % PAL (braun), P19 1 % PAL (gelb) und P19 0.1 % PAL aufgetragen ( rot) Simulationen und die Simulationen W21 PI (hellblau), W21 10 % PAL (blau), W21 1 % PAL (lila) und W21 0.1 % PAL (grau). Die nicht durch Gezeiten blockierten Fälle wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgeschlossen, weisen jedoch nur geringe Unterschiede im Vergleich zu den entsprechenden durch Gezeiten blockierten Fällen auf. Die Durchgangstiefe im Vergleich zum Stern wird auf der rechten vertikalen Achse in Teilen pro Million (ppm) angegeben. Die Spektren werden auf ein spektrales Auflösungsvermögen von R = 250 gruppiert. Spektrale Merkmale werden in Grau angezeigt. Der Wellenlängenbereich des geplanten Habitable Worlds Observatory (HWO; blau schattierter Bereich) und der des JWST NIRSpec-Instruments (gelb schattierter Bereich) werden angezeigt. Sie überlappen sich im grün schattierten Bereich. Der Wellenlängenbereich des JWST MIRI-Instruments ist im magentafarbenen Bereich angegeben. Der Wellenlängenabstand zwischen 0.2 – 1 µm wird zwischen 1 – 11 µm verändert, um den UV- und sichtbaren Bereich deutlich darzustellen. Der schwarze Balken stellt die Unsicherheit dar, die bei einer Messung vorhanden wäre, die das Grundrauschen des Instruments erreicht hat, wobei das Grundrauschen mit 5 ppm angegeben wird. Beachten Sie, dass es sich bei diesem Fehlerbalken um eine Schätzung der Leistung des Teleskops handelt und nicht um eine Messung.“

– Artikel: astro-ph.EP