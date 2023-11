Neue Entdeckungen in der Proteinstrukturvorhersage mit AlphaFold 3

By

DeepMind, ein führendes KI-Forschungslabor, sorgte vor fast fünf Jahren mit der Einführung von AlphaFold für Aufsehen, einem KI-System, das in der Lage ist, Proteinstrukturen im menschlichen Körper genau vorherzusagen. Seitdem hat DeepMind erhebliche Fortschritte gemacht und im Jahr 2 eine aktualisierte Version namens AlphaFold 2020 veröffentlicht. Als Fortsetzung seiner bahnbrechenden Arbeit hat DeepMind nun AlphaFold 3 vorgestellt, das Vorhersagen für nahezu alle Moleküle in der Proteindatenbank erstellen kann.

Die Proteindatenbank ist die weltweit größte Open-Access-Datenbank für biologische Moleküle. Mit den erweiterten Funktionen von AlphaFold 3 nutzt Isomorphic Labs, ein DeepMind-Spin-off mit Schwerpunkt auf der Arzneimittelforschung, das Modell bereits für die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel. Durch die Charakterisierung verschiedener molekularer Strukturen, die eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Krankheiten spielen, hilft AlphaFold 3 bei der Identifizierung und Entwicklung neuer Moleküle, die möglicherweise zu Medikamenten werden könnten.

Was AlphaFold 3 auszeichnet, ist seine Fähigkeit, nicht nur Proteinstrukturen, sondern auch Strukturen von Liganden, Nukleinsäuren und posttranslationalen Modifikationen vorherzusagen. Liganden sind Moleküle, die an Rezeptorproteine ​​binden und die zelluläre Kommunikation beeinflussen, während Nukleinsäuren genetische Informationen transportieren. Darüber hinaus handelt es sich bei posttranslationalen Modifikationen um chemische Veränderungen, die nach der Bildung eines Proteins auftreten.

Dieses bahnbrechende KI-System erweist sich als wertvolles Werkzeug bei der Arzneimittelforschung. Traditionell verlassen sich Pharmaforscher auf Docking-Methoden, um die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Liganden zu verstehen. Diese Methoden erfordern die Eingabe einer Referenzproteinstruktur und einer vorgeschlagenen Bindungsposition für den Liganden. Allerdings macht AlphaFold 3 die Notwendigkeit einer Referenzstruktur oder eines Positionsvorschlags überflüssig. Es kann die Strukturen bisher nicht charakterisierter Proteine ​​vorhersagen und simulieren, wie Proteine ​​und Nukleinsäuren mit anderen Molekülen interagieren. Dieser Grad der Modellierung ist mit bestehenden Docking-Methoden derzeit nicht möglich.

DeepMind erkennt an, dass es bei AlphaFold 3 noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. In einem Whitepaper, das seine Stärken und Grenzen darlegt, haben Forscher festgestellt, dass das System nicht in der Lage ist, die Strukturen von RNA-Molekülen vorherzusagen, die Anweisungen für die Proteinsynthese im Körper enthalten. Die laufenden Bemühungen von DeepMind und Isomorphic Labs zielen jedoch darauf ab, diese Einschränkung zu beseitigen und die Fähigkeiten des Systems weiter zu verbessern.

Die Entwicklung und der Fortschritt von AlphaFold 3 verdeutlichen das immense Potenzial der KI für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses der komplexen molekularen Maschinerie im menschlichen Körper. Während DeepMind seine Arbeit fortsetzt, erwarten Forscher noch größere Erfolge bei der Vorhersage der Proteinstruktur und der Arzneimittelentwicklung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist AlphaFold 3?

AlphaFold 3 ist ein von DeepMind entwickeltes KI-System, das die Strukturen von Proteinen, Liganden, Nukleinsäuren und posttranslationalen Modifikationen genau vorhersagen kann.

2. Welchen Nutzen hat AlphaFold 3 für die Arzneimittelforschung?

Die Vorhersagen von AlphaFold 3 helfen bei der Identifizierung und Entwicklung neuer Moleküle, die möglicherweise zu Medikamenten werden könnten.

3. Was sind Docking-Methoden?

Docking-Methoden sind Computersimulationen, mit denen Pharmaforscher die Wechselwirkung zwischen Proteinen und Liganden verstehen.

4. Wie unterscheidet sich AlphaFold 3 von herkömmlichen Docking-Methoden?

Im Gegensatz zu Docking-Methoden erfordert AlphaFold 3 keine Referenzproteinstruktur oder vorgeschlagene Bindungsposition. Es kann bisher nicht charakterisierte Proteine ​​vorhersagen und Wechselwirkungen mit anderen Molekülen simulieren.

5. Welche Einschränkungen gibt es bei AlphaFold 3?

Während sich AlphaFold 3 bei der Vorhersage von Protein- und Ligandenstrukturen auszeichnet, ist es bei der Vorhersage der Strukturen von RNA-Molekülen unzureichend.