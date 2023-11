Vorhersage von Proteinstrukturen: AlphaFold von DeepMind revolutioniert die Arzneimittelforschung

By

Nach der bahnbrechenden Veröffentlichung von AlphaFold, einem von DeepMind entwickelten KI-System, im Jahr 2016 kam 2 die neueste Version, AlphaFold 2020, auf den Markt. Die Innovation von DeepMind hörte hier jedoch nicht auf. Heute gab DeepMind die Veröffentlichung des Nachfolgers von AlphaFold 2 bekannt, der über neue und verbesserte Funktionen verfügt, die das Potenzial haben, die Arzneimittelforschung zu revolutionieren.

Die neueste AlphaFold-Version bietet die Möglichkeit, Vorhersagen für fast alle Moleküle in der Protein Data Bank zu erstellen, der weltweit größten Open-Access-Datenbank biologischer Moleküle. Isomorphic Labs, ein Spin-off von DeepMind mit Schwerpunkt auf der Arzneimittelforschung, nutzt dieses fortschrittliche Modell bereits zur Unterstützung bei der Entwicklung therapeutischer Arzneimittel. Durch die Charakterisierung verschiedener molekularer Strukturen, die für die Behandlung von Krankheiten entscheidend sind, zielt das neue AlphaFold-Modell darauf ab, die Entwicklung neuer und wirksamer Medikamente zu beschleunigen.

Was den neuen AlphaFold auszeichnet, ist sein erweiterter Anwendungsbereich, der über die Proteinvorhersage hinausgeht. DeepMind behauptet, dass dieses Modell die Strukturen von Liganden, das sind Moleküle, die an Rezeptorproteine ​​binden und Veränderungen in der zellulären Kommunikation induzieren, genau vorhersagen kann. Darüber hinaus kann es die Strukturen von Nukleinsäuren vorhersagen, die lebenswichtige genetische Informationen enthalten, sowie posttranslationale Modifikationen, bei denen es sich um chemische Veränderungen handelt, die nach der Proteinbildung auftreten.

Die Vorhersage von Protein-Ligand-Strukturen ist in der Arzneimittelforschung von entscheidender Bedeutung, da sie es Wissenschaftlern ermöglicht, potenziell wirksame Moleküle mit therapeutischen Eigenschaften zu identifizieren und zu entwerfen. Traditionell setzen Pharmaforscher auf Docking-Methoden, bei denen die Interaktion von Proteinen und Liganden simuliert wird. Diese Methoden erfordern Referenzproteinstrukturen und vorgeschlagene Bindungspositionen für die Liganden. Mit dem neuesten AlphaFold entfällt jedoch die Notwendigkeit einer Referenzproteinstruktur oder einer vorgeschlagenen Position. Das Modell kann die Strukturen von Proteinen vorhersagen, die noch nicht umfassend charakterisiert wurden, und ihre Wechselwirkungen mit anderen Molekülen simulieren. Dieses Modellierungsniveau übertrifft die Fähigkeiten aktueller Docking-Methoden.

DeepMind betont, dass ihr neuestes Modell erhebliche Fortschritte bei der Vorhersage der Antikörperbindung aufweist, einem entscheidenden Bereich für die Arzneimittelentwicklung. Das Potenzial der KI, unser Verständnis der komplizierten molekularen Maschinerie im menschlichen Körper zu verbessern, wird durch die bemerkenswerte Leistung des neuen AlphaFold deutlich.

Trotz seiner bemerkenswerten Fähigkeiten ist das neueste AlphaFold nicht perfekt. In einem ausführlichen Whitepaper erkennen Forscher von DeepMind und Isomorphic Labs an, dass das System bei der Vorhersage der Strukturen von RNA-Molekülen Einschränkungen aufweist. RNA-Moleküle spielen eine entscheidende Rolle bei der Übertragung der Anweisungen für die Proteinsynthese im Körper. Es ist jedoch offensichtlich, dass sowohl DeepMind als auch Isomorphic Labs aktiv daran arbeiten, diese Einschränkung zu beseitigen und ihr KI-System weiter zu verfeinern.

FAQ:

F: Was ist AlphaFold?

A: AlphaFold ist ein von DeepMind entwickeltes KI-System, das Proteinstrukturen im menschlichen Körper genau vorhersagt.

F: Wie hilft AlphaFold bei der Arzneimittelentwicklung?

A: Durch die genaue Vorhersage von Proteinstrukturen und Wechselwirkungen mit Liganden hilft AlphaFold bei der Identifizierung und Entwicklung neuer Moleküle für potenzielle Medikamente.

F: Was sind Liganden?

A: Liganden sind Moleküle, die an Rezeptorproteine ​​binden und die zelluläre Kommunikation beeinflussen.

F: Was sind Nukleinsäuren?

A: Nukleinsäuren sind Moleküle, die genetische Informationen enthalten, die für verschiedene biologische Prozesse entscheidend sind.

F: Wie unterscheidet sich AlphaFold von Docking-Methoden?

A: AlphaFold kann Proteinstrukturen vorhersagen, ohne dass eine Referenzstruktur oder vorgeschlagene Bindungspositionen erforderlich sind, und übertrifft damit die Fähigkeiten aktueller Docking-Methoden.

F: Was ist die aktuelle Einschränkung von AlphaFold?

A: AlphaFold steht immer noch vor Herausforderungen bei der genauen Vorhersage der Strukturen von RNA-Molekülen, die eine entscheidende Rolle bei der Proteinsynthese spielen.