Der tiefste Beweis für Korallenbleiche im Indischen Ozean entdeckt

Wissenschaftler haben im Indischen Ozean eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und damit die tiefsten Beweise für Korallenbleiche entdeckt, die jemals aufgezeichnet wurden. Diese Beweise, die in Tiefen von über 90 Metern gefunden wurden, sind bedeutsam, da sie die Schwere der Schäden an Korallenriffen verdeutlichen, die für die Gesundheit des Meeresökosystems von entscheidender Bedeutung sind.

Eine in Nature Communications veröffentlichte Studie von Forschern der University of Plymouth ergab, dass Gebiete von Korallenriffen, die mehr als 90 Meter unter der Oberfläche des Indischen Ozeans liegen, eine ausgedehnte Bleiche erlebt haben, wobei in bestimmten Regionen bis zu 80 Prozent der Riffe betroffen waren . Dieser Schaden ist auf einen Anstieg der Meerestemperaturen im Indischen Ozean um 30 Prozent zurückzuführen.

Die überraschenden Ergebnisse widersprechen der bisherigen Annahme, dass tiefer gelegene Korallen widerstandsfähiger gegenüber der Erwärmung des Ozeans seien. Dr. Phil Hosegood, der leitende Forscher der Studie, drückte sein Erstaunen aus und erklärte: „Riffe in ähnlichen Tiefen auf der ganzen Welt sind wahrscheinlich durch ähnliche Klimaveränderungen gefährdet.“

Bei ihrer Untersuchung des Zentralindischen Ozeans nutzten die Forscher Unterwasserroboter und satellitengenerierte ozeanografische Daten. Während einer Forschungskreuzfahrt im November 2019 beobachteten sie mithilfe ferngesteuerter, mit Kameras ausgestatteter Unterwasserfahrzeuge erste Anzeichen von Korallenbleiche in tieferen Riffen. Diese Ausbleichung wurde durch eine Vertiefung der Thermokline verursacht, einer Schicht, in der sich die Temperatur mit der Tiefe schnell ändert, was mit regionalen Klimamustern ähnlich dem El Niño zusammenhängt, die durch die Klimakrise noch verstärkt wurden.

Während einige Teile des betroffenen Riffs zwischen 2020 und 2022 Anzeichen einer Erholung zeigten, betonen Wissenschaftler die Dringlichkeit verstärkter Überwachungsbemühungen in der Tiefsee. Mesophotische Korallen, von denen erwartet wurde, dass sie den Schaden an Flachwasserkorallen ausgleichen, erweisen sich ebenfalls als gefährdet.

Nach Angaben der indischen Regierung hat der tropische Indische Ozean in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Anstieg der Meereserwärmung erlebt, mit einem durchschnittlichen Anstieg der Meeresoberflächentemperatur (SST) von etwa 1 Grad Celsius von 1951 bis 2015. Diese Erwärmung erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 0.15 Grad Celsius pro Jahrzehnt.

Diese Entdeckung unterstreicht die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der Korallenriffe weltweit. Die Überwachungsbemühungen sollten verstärkt werden, um das Ausmaß der Schäden zu verstehen und wirksame Schutzstrategien für diese gefährdeten Ökosysteme zu entwickeln.

Quellen:

– Naturkommunikation (Studie)

– University of Plymouth (Forschungseinrichtung)

– Daten der indischen Regierung