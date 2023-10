Tiefster bekannter Beweis für Korallenbleiche im Indischen Ozean entdeckt

Eine neue von Wissenschaftlern der University of Plymouth durchgeführte Studie hat den tiefsten bekannten Beweis für Korallenbleiche an einem Korallenriff entdeckt, das sich fast 300 Fuß unter der Oberfläche im Indischen Ozean befindet. Korallenbleiche tritt auf, wenn Stressfaktoren wie Temperatur-, Nährstoff- oder Lichtveränderungen dazu führen, dass Korallen die in ihrem Gewebe lebenden Zooxanthellen-Algen ausstoßen, was dazu führt, dass sie weiß werden. Die häufigste Ursache für Korallenbleiche ist die Erwärmung der Meerestemperaturen aufgrund des Klimawandels.

Früher ging man davon aus, dass mesophotische Korallenökosysteme, die in tieferen und kühleren Gewässern leben, einen Zufluchtsort für Riffe im Flachwasser bieten. Allerdings stellte die Studie eine begrenzte Verbindung zwischen diesen Ökosystemen und Flachkorallen fest, was die Notwendigkeit unterstreicht, ihre Anfälligkeit für die Erwärmung der Ozeane zu verstehen. Das Bleichereignis im zentralen Indischen Ozean wurde dem Dipol des Indischen Ozeans zugeschrieben, der einen Anstieg der Meerestemperaturen um 30 % verursachte und 80 % der Korallenriffe in Tiefen beschädigte, von denen angenommen wird, dass sie der Erwärmung standhalten.

Dr. Philip Hosegood, Co-Autor der Studie, zeigte sich überrascht über die Ergebnisse und erklärte, dass tiefere Korallen aufgrund des kühleren Wassers, in dem sie leben, als widerstandsfähig gegen die Erwärmung des Ozeans angesehen würden. Diese Studie zeigt jedoch, dass auch tiefer gelegene Riffe durch den Klimawandel gefährdet sind.

Die Studie mit dem Titel „Mesophotische Korallenbleiche im Zusammenhang mit Veränderungen der Thermokline-Tiefe“ wurde in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Forscher der University of Plymouth führen seit über einem Jahrzehnt Studien im zentralen Indischen Ozean durch. Während ihrer Forschungskreuzfahrten nutzen sie eine Kombination aus satellitengenerierten Daten, In-situ-Überwachung und Unterwasserrobotern, um Informationen über die Ozeanographie und Artenvielfalt der Region zu sammeln.

Während einer Forschungskreuzfahrt im November 2019 entdeckten die Forscher Hinweise auf Korallenschäden. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge mit Überwachungskameras machten Bilder von gebleichten Korallen, während Riffe im Flachwasser keine Anzeichen von Bleiche aufwiesen. Eine weitere Analyse der während der Kreuzfahrt gesammelten Daten sowie Satelliteninformationen über die Meerestemperaturen ergab, dass die Bleiche durch eine Vertiefung der Thermokline verursacht wurde, die auf den Klimawandel zurückzuführen ist, der die natürlichen Schwankungszyklen verstärkt.

Die Studie unterstreicht die Anfälligkeit mesophotischer Korallenökosysteme gegenüber thermischem Stress und betont die Bedeutung der Überwachung des Tiefseebodens. Die Erholung großer Teile des Riffs seit der Bleiche zeigt, dass mesophotische Korallen das Potenzial haben, sich zu erholen, wirft aber auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen künftiger Bleichereignisse auf die Korallensterblichkeit und den Verlust der Artenvielfalt auf.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass es von entscheidender Bedeutung ist, unser Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels auf Tiefwasserkorallen zu erweitern, da diese Ökosysteme noch weitgehend unerforscht sind. Der kombinierte Einfluss von El Niño und dem Dipol im Indischen Ozean verschärft die Auswirkungen in der Region und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Naturschutzbemühungen zum Schutz dieser kritischen Lebensräume.

