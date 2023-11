Neue Einblicke in die Weiterentwicklung der Süßkirschenzüchtung

Die Züchtung von Süßkirschen hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, indem molekulare Marker und Genomsequenzierung eingesetzt wurden, um Schlüsselmerkmale durch markergestützte Selektion (MAS) zu verbessern. Allerdings stehen traditionelle Züchtungsmethoden aufgrund der geringen Effizienz und der hohen Kosten vor Herausforderungen. Um diese Hürden zu überwinden, haben Forscher auf hochauflösende genomweite Assoziationsstudien (GWAS) zurückgegriffen, um die Züchtung neuer und verbesserter Süßkirschsorten zu beschleunigen.

In einer aktuellen Veröffentlichung mit dem Titel „Hochauflösende genomweite Assoziationsstudie einer großen tschechischen Sammlung von Süßkirschen (Prunus avium L.) zu Fruchtreife und Qualitätsmerkmalen“ verwendeten Forscher die Paired-End-Sequenzierung auf der Illumina NovaSeq 6000-Plattform. Dieser Ansatz führte zu einer riesigen 4.15-Tb-Sequenz, die eine umfassende Genomabdeckung ermöglichte und die Identifizierung von über 1.7 Millionen hochwertigen Einzelnukleotidpolymorphismen (SNPs) über die Akzessionen der Kirsche hinweg ermöglichte.

Eine eingehende Analyse mithilfe der Hauptkomponentenanalyse (PCA) und des Bayes'schen Informationskriteriums (BIC) ergab eine homogene Population ohne ausgeprägte genetische Untergruppen. Es wurde jedoch eine erhebliche Variabilität bei verschiedenen Merkmalen beobachtet, insbesondere innerhalb der Akzessionen der Collection of Genetic Resources (CGR). Unterschiede in den Farbmerkmalen waren zwischen den Populationen bemerkenswert, wobei die CGR-Akzessionen ein breiteres Farbspektrum aufwiesen, während Größenmerkmale wie das Fruchtgewicht bei den Zuchtmaterial-Akzessionen (BM) größer waren.

Das GWAS identifizierte mithilfe des FarmCPU-Modells 59 SNPs, die mit elf Merkmalen assoziiert sind, darunter Erntezeitpunkt, Fruchtfarbe und Fleischfarbe. Eine entscheidende Entdeckung war die Identifizierung einer Deletion in der MYB10-Region, die bei der Bestimmung der Fruchtfarbe eine Rolle spielt. Darüber hinaus wurden Zusammenhänge zwischen SNP-Markern und Fruchtfestigkeit, -größe und -gewicht gefunden, die Einblicke in die genetische Basis dieser wichtigen Merkmale geben.

Darüber hinaus wurden Haplotypblöcke identifiziert, die signifikante SNPs enthalten, was bei der Kartierung von Kandidatengenen hilft, die mit bestimmten Merkmalen assoziiert sind. Von den 141 identifizierten Kandidatengenen hatten 104 bekannte Funktionen, was Aufschluss über ihre mögliche Rolle bei der Bestimmung des Kirschphänotyps gibt.

Diese Erkenntnisse tragen zu einer detaillierten genetischen Karte der Süßkirsche bei und bilden eine solide Grundlage für zukünftige Züchtungsbemühungen. Durch das Verständnis der genetischen Determinanten wichtiger phänotypischer Merkmale können Forscher die Entwicklung neuer Süßkirschsorten mit verbesserten Eigenschaften beschleunigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist markergestützte Selektion (MAS) in der Süßkirschenzüchtung?

A: Markergestützte Selektion (MAS) ist eine Züchtungstechnik, bei der molekulare Marker verwendet werden, um bestimmte interessante Merkmale von Süßkirschpflanzen zu identifizieren. Durch die Auswahl von Individuen mit den gewünschten Merkmalen können Züchter die Chancen erhöhen, Nachkommen mit den gewünschten Merkmalen zu zeugen.

F: Wie hilft die hochauflösende genomweite Assoziationsstudie (GWAS) bei der Süßkirschenzüchtung?

A: Eine hochauflösende genomweite Assoziationsstudie (GWAS) ermöglicht es Forschern, Zusammenhänge zwischen spezifischen genetischen Markern, sogenannten Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), und Schlüsselmerkmalen in Süßkirschen zu identifizieren. Durch die Ermittlung dieser Zusammenhänge können Züchter selektiv Individuen mit gewünschten Merkmalen züchten, was zur Entwicklung verbesserter Sorten führt.

F: Was sind Haplotypblöcke in der Süßkirschenzucht?

A: Haplotypblöcke sind Abschnitte des Genoms, in denen eine Gruppe von SNPs innerhalb einer Population gemeinsam vererbt wird. Bei der Süßkirschenzüchtung können Haplotypblöcke dabei helfen, Regionen des Genoms zu identifizieren, die Kandidatengene enthalten, die mit bestimmten Merkmalen assoziiert sind. Durch die Untersuchung dieser Blöcke können Züchter Einblicke in die genetische Basis wünschenswerter Merkmale gewinnen und gezielte Züchtungsbemühungen ermöglichen.

F: Wie können die Ergebnisse dieser Studie der Süßkirschenzüchtung zugute kommen?

A: Die Ergebnisse dieser Studie liefern wertvolle Einblicke in die genetischen Determinanten der Schlüsselmerkmale bei Süßkirschen. Durch das Verständnis der genetischen Basis von Merkmalen wie Fruchtreife, Qualität, Farbe, Festigkeit und Größe können Züchter fundiertere Entscheidungen bei der Auswahl der Eltern für die Kreuzung treffen. Dieses Wissen kann letztendlich die Entwicklung neuer, verbesserter Süßkirschsorten mit verbesserten Eigenschaften vorantreiben, die den Marktanforderungen und Verbraucherpräferenzen gerecht werden.