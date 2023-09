Ein langfristiger Rückgang der Dugong-Zahlen auf der Hälfte des Great Barrier Reef

By

Ein von der James Cook University durchgeführtes Langzeitüberwachungsprogramm hat einen deutlichen Rückgang der Dugong-Zahlen entlang des Great Barrier Reef ergeben. Seit den 1980er Jahren werden alle fünf Jahre Luftaufnahmen durchgeführt, um die gefährdeten Arten zu überwachen. Die neuesten Daten vom November bestätigen einen deutlichen Rückgang der Population entlang eines 1200 km langen Küstenabschnitts von Mission Beach bis Bundaberg.

Die jährlichen Verluste an Dugongs werden seit 2.3 auf 2005 Prozent geschätzt, was die Bemühungen der Bundesregierung, das Riff zu schützen und zu verhindern, dass es in die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufgenommen wird, vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Das Great Barrier Reef ist die Heimat einer großen Dugong-Population und seine Seegras-Nahrungsplätze gelten als lebenswichtiger Wert des Weltnaturerbes.

Besonders besorgniserregend ist der Rückgang der Dugong-Zahlen im südlichen Teil des Riffs, der sich von den Whitsundays bis nach Bundaberg erstreckt. In dieser Region wurden einige Kälber gesichtet, im Gladstone-Gebiet wurden nur zwei Mutter-Kalb-Paare gesichtet. Chris Cleguer, leitender Dugong-Forscher am Zentrum für tropische Wasser- und aquatische Ökosystemforschung der Universität, betont die Notwendigkeit, Bedrohungen für Dugongs dringend anzugehen.

Die Umfrage ergab, dass der größte Bevölkerungsrückgang in Hervey Bay zu verzeichnen war und seit 5.7 auf 2005 Prozent pro Jahr geschätzt wurde. Schwere Überschwemmungen im letzten Jahr könnten jedoch die Genauigkeit dieser Schätzung beeinträchtigt haben, da sie zum Verlust von Seegras in der Gegend führten. Dennoch besteht die Hoffnung, dass sich das Seegras wieder erholt, und die Forscher beobachten die Situation genau.

Der Rückgang der Dugong-Zahlen unterstreicht, wie wichtig es ist, Seegraswiesen vor wichtigen Bedrohungen wie schlechter Wasserqualität und Klimawandel zu schützen. Es unterstreicht auch die Bedeutung des Verständnisses und der Erhaltung der Seegraslebensräume in tieferen Gewässern. Die Bundesregierung unterstützt die Luftvermessungsarbeiten zur Überwachung der Dugong-Population.

Quelle: AAP 2023