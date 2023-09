Langfristiger Rückgang der Dugong-Zahlen am Great Barrier Reef gibt Anlass zur Sorge

Forscher der James Cook University führen seit den 1980er Jahren alle fünf Jahre Luftaufnahmen durch, um die Population von Dugongs, einer gefährdeten Art, vor der Küste von Queensland zu überwachen. Die neuesten Daten der Flüge im November bestätigen einen deutlichen und anhaltenden Rückgang der Bevölkerung entlang der etwa 1200 km langen Küstenlinie, von Mission Beach bis Bundaberg.

Die Umfragen schätzen, dass der jährliche Verlust dieser im Meer lebenden Grasfresser seit 2.3 etwa 2005 Prozent beträgt. Dieser Rückgang der Dugong-Zahlen ist besonders besorgniserregend für die Bundesregierung, die sich dafür einsetzt, dass das Great Barrier Reef nicht als Weltnaturschutzgebiet gelistet wird Kulturerbe in Gefahr. Das Riff beherbergt eine der größten Dugong-Populationen der Welt und seine Seegras-Nahrungsplätze gelten als Weltkulturerbe.

Der leitende Forscher am Center for Tropical Water and Aquatic Ecosystem Research der Universität, Chris Cleguer, betont, dass der südliche Abschnitt des Great Barrier Reef, der sich von den Whitsundays bis Bundaberg erstreckt, aufgrund des beobachteten Rückgangs der gesamten Dugong-Zahlen besonders besorgniserregend ist. Die Untersuchung ergab auch, dass es in dieser Region nur sehr wenige Kälber gibt. Im Gladstone-Gebiet wurden lediglich zwei Mutter-Kalb-Paare gesichtet.

Die Umfrage ergab, dass der stärkste Bevölkerungsrückgang in Hervey Bay zu verzeichnen war und seit 5.7 auf 2005 Prozent pro Jahr geschätzt wurde. Diese Schätzung könnte jedoch durch schwere Überschwemmungen im letzten Jahr beeinflusst worden sein, die zum Verlust des größten Teils des Seegrases in der Gegend führten . Dr. Cleguer vermutet, dass einige Dugongs verhungert sein könnten, während andere auf der Suche nach Nahrung in Lebensräume in der Nähe von Gladstone gewandert sein könnten.

Auch wenn der Rückgang der Population in Hervey Bay vorübergehender Natur sein mag, unterstreicht die Studie, wie wichtig es ist, die Lebensräume von Seegras, insbesondere in tieferen Gewässern, zu erhalten und zu verstehen. Es gibt hoffnungsvolle Anzeichen dafür, dass sich das Seegras zu erholen beginnt, und im nächsten Jahr werden weitere von der Bundesregierung finanzierte Forschungsarbeiten durchgeführt, um die Population in Hervey Bay zu überwachen.

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen die Dringlichkeit, Seegraswiesen vor zentralen Bedrohungen wie schlechter Wasserqualität und Klimawandel zu schützen. Die Bekämpfung dieser Bedrohungen und die Erhaltung kritischer Lebensräume ist für das langfristige Überleben der Dugongs und die allgemeine Gesundheit des Great Barrier Reef von entscheidender Bedeutung.

