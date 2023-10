Der komplizierte Tanz zwischen Nervensystem und Immunsystem: Erkenntnisse aus der Neuro-Immun-Achse

By

Obwohl es sich um unterschiedliche Einheiten handelt, besteht zwischen dem Nerven- und dem Immunsystem eine komplexe, voneinander abhängige Beziehung. Dieser komplizierte Tanz zwischen den beiden Systemen, bekannt als Neuro-Immun-Achse, spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung verschiedener physiologischer Prozesse im Gehirn, in der Haut und im Magen-Darm-Trakt. Die Kommunikation zwischen Zellen in diesen Systemen hat Wissenschaftler wie Isaac Chiu, einen Immunbiologen an der Harvard Medical School, fasziniert.

Chius Forschung konzentrierte sich auf die Aufdeckung der komplexen Wechselwirkungen zwischen T-Zellen, Mikroglia und Bakterien im Zusammenhang mit Neurodegeneration, bakteriellen Hautinfektionen und mikrobiellen Infektionen wie Meningitis, Milzbrand und Kolitis. Seine Erkenntnisse haben Aufschluss über neuartige Mechanismen von Schmerz und Entzündung gegeben und die Rolle von Neuronen, Immunzellen und Mikroben bei diesen Prozessen aufgezeigt.

Schmerz, eine grundlegende Fähigkeit des Körpers, Gefahren zu erkennen, ist eng mit dem Immunsystem verbunden. Nozizeptorneuronen, die für die Schmerzvermittlung verantwortlich sind, interagieren durch bidirektionales Übersprechen mit Immunzellen. Immunzellen produzieren Substanzen, die direkt auf die Nerven einwirken können und diese dadurch schmerzempfindlicher machen. Nozizeptoren wiederum speichern Neuropeptide, die Immunzellen wahrnehmen und so ihr Verhalten beeinflussen können.

Chius Forschungsteam hat sich auf Neuropeptide wie das Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) und ihre Interaktion mit Immunzellen, insbesondere Makrophagen, Neutrophilen, Monozyten, T-Zellen und B-Zellen, konzentriert. Das Team entdeckte, dass Wechselwirkungen zwischen diesen Neuropeptiden und Immunzellrezeptoren die Zytokinproduktion, die Makrophagenpolarisierung, die Rekrutierung von Neutrophilen und die T-Zell-Reaktionen beeinflussen können. Diese Neuropeptide spielen eine wichtige regulatorische Rolle bei der Immunität.

Im Zusammenhang mit mikrobiellen Infektionen entdeckte Chius Team faszinierende Erkenntnisse darüber, wie Schmerzfasern von Bakterien gekapert werden können. Beispielsweise aktivieren diese Krankheitserreger bei Meningitis, die durch Streptococcus pneumoniae und Streptococcus agalactiae verursacht wird, Nozizeptorneuronen durch ein porenbildendes Toxin namens Pneumolysin. Diese Aktivierung führt zur Produktion von CGRP, das wiederum die Produktion schützender Zytokine durch Makrophagen unterdrückt, wodurch die Bakterien überleben und leichter in das Gehirn eindringen können.

Durch ihre Forschung konnten Chiu und sein Team die neuroimmune Achse in Tiermodellen manipulieren, um die Fähigkeit des Immunsystems zu verbessern, bakterielle Infektionen wie Meningitis zu bekämpfen. Durch die gezielte Untersuchung spezifischer molekularer Interaktionen und den Einsatz von In-vivo- und In-vitro-Ansätzen haben sie Einblicke in das komplexe Zusammenspiel zwischen Neuronen, Immunzellen und Mikroben gewonnen.

Diese Forschung hat erhebliche Auswirkungen auf therapeutische Strategien. Durch die gezielte Bekämpfung von Schmerzwegen, beispielsweise durch die Blockierung von CGRP, kann es möglich sein, die Immunantwort gegen Infektionen zu verstärken. Das Verständnis der neuroimmunen Achse eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Behandlung verschiedener Krankheiten und Infektionen.

