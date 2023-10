Entschlüsselung der Wechselwirkungen von Gravitationswellen bei Kollisionen von Schwarzen Löchern

By

Wissenschaftler, die vom Office of Science des Energieministeriums und anderen Bundesbehörden unterstützt werden, arbeiten daran, ein tieferes Verständnis der Gravitationswellen zu erlangen, die durch Kollisionen von Schwarzen Löchern entstehen. Gravitationswellen, die 1916 von Albert Einstein vorhergesagt wurden, wurden erst 2015 am Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) direkt nachgewiesen.

Wenn zwei massereiche Schwarze Löcher kollidieren, ist der Aufprall so enorm, dass er Wellen durch die Raumzeit sendet. Diese Wellen werden als Gravitationswellen bezeichnet. Um diese Kollisionen genau zu simulieren und zu untersuchen, nutzen Wissenschaftler komplexe Computersimulationen, die den gesamten Prozess abdecken, von der anfänglichen Spirale aufeinander zu bis hin zur Verschmelzung und der Bildung eines verzerrten Schwarzen Lochs.

In früheren Modellen wurde der Einfluss oder die Wechselwirkung der Gravitationswellen untereinander nicht berücksichtigt. Die Forscher vermuteten jedoch, dass diese Modelle nicht korrekt waren. Sie glaubten, dass die Kollisionen von Schwarzen Löchern dazu führen würden, dass die Wellen miteinander interagieren, was zu neuen Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen führen würde.

Ein Forscherteam von Caltech, der Columbia University, der University of Mississippi, der Cornell University und dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik führte eine detailliertere Analyse der numerischen Ergebnisse dieser Simulationen durch. Sie fanden Hinweise darauf, dass Gravitationswellen miteinander interagieren, was zur Entstehung kleinerer, chaotischerer und unvorhersehbarerer Wellen mit unabhängigen Frequenzen führt. Durch die Einbeziehung dieser Wechselwirkungen in die Modelle können Wissenschaftler die Daten genauer interpretieren und die Genauigkeit der Simulationen verbessern.

Je genauer diese Modelle werden, desto besser können sie Wissenschaftlern helfen, reale Beobachtungen von LIGO zu verstehen. Darüber hinaus können Forscher durch die Untersuchung der Wechselwirkungen von Gravitationswellen bei Kollisionen von Schwarzen Löchern weiter untersuchen, ob die Allgemeine Relativitätstheorie, Einsteins Gravitationstheorie, das Verhalten von Schwarzen Löchern genau erklärt.

Obwohl Gravitationswellen für uns nicht direkt nachweisbar sind, erweitern die von Wissenschaftlern erstellten Daten und Modelle unser Wissen über diese außergewöhnlichen Phänomene. Die laufende Forschung öffnet Türen zu einem tieferen Verständnis der Schwarzen Löcher und der Grundprinzipien der Raumzeit.

Quelle:

US-Energieministerium, „Entschlüsselung von Gravitationswellen“ (2023, 11. Oktober)