Erinnerung an John Finnerty: Ein Blick in die sich verändernde Welt einer Garda Siochana

John Finnerty, ein pensioniertes Mitglied von An Garda Siochana, ist kürzlich im Alter von 91 Jahren verstorben. Sein Tod erinnert an eine vergangene Ära der Polizeiarbeit und wirft Licht auf die sich verändernde Landschaft der Strafverfolgung.

Der Autor, der in den 1980er Jahren zu An Garda Siochana kam und zur Blarney Garda Station in Cork versetzt wurde, erinnert sich an seine erste Begegnung mit John Finnerty, einem erfahrenen Offizier, der kurz vor der Pensionierung stand. Trotz ihrer begrenzten gemeinsamen Zeit empfand der Autor Finnerty als einen außergewöhnlichen Mentor und eine wahre Verkörperung dessen, was es bedeutet, eine kleine Gemeinschaft zu überwachen.

Im Rückblick auf ihre gemeinsamen Erlebnisse erinnert sich die Autorin an die Einfachheit und den Spaß, den die Polizeiarbeit in früheren Zeiten hatte. Es zeigt sich jedoch, dass die administrative Seite der Arbeit mühsam war, da ein papierbasiertes System vorhanden war. Jede Beschwerde oder jeder Vorfall musste in schriftlichen Berichten festgehalten, an verschiedene Stellen weitergeleitet und in zahlreichen Registern sorgfältig geführt werden. Es war ein organisatorisches Problem, das trotz der Weiterentwicklung der Technologie anhielt.

Trotz der Verfügbarkeit moderner Technologie sind die Mitglieder von An Garda Siochana auch heute noch mit Papierkram und Verwaltungsaufgaben belastet. Die Frustration unter den einfachen Mitgliedern hat zugenommen, insbesondere mit der kürzlichen Einführung des Vier-Schicht-Systems, was zu mangelnder Sichtbarkeit und einem Anstieg der Gewalt auf der Straße geführt hat. Dies, gepaart mit der Diskrepanz zwischen Kommissar Drew Harris und den Beamten an vorderster Front, hat zu Debatten über die Ausrichtung der Organisation geführt.

Der Autor denkt über die Veränderungen im Engagement der Gemeinschaft nach, da die Polizeieinheiten der Gemeinschaft geschwächt wurden, um neuen Veränderungen gerecht zu werden. Das Ergebnis ist ein potenzieller Verlust der engen Beziehung zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Gemeinden, denen sie dienen.

Abschließend dient der Tod von John Finnerty als Reflexion über die sich verändernde Welt von An Garda Siochana. Obwohl Fortschritte und Fortschritte erzielt wurden, treten weiterhin Herausforderungen auf, die die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Verwaltungsaufgaben und effektiver Polizeiarbeit unterstreichen.

Quellen:

– [Definieren: An Garda Siochana](https://www.independent.ie/irish-news/gardai-tribunal/define-an-garda-siochana-31019537.html)

– [Definition: Community Policing](https://www.thejournal.ie/what-is-community-policing-2694635-Apr2016/)