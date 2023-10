Astronomen untersuchen toten Stern auf kosmischem Friedhof

By

Astronomen haben eine bedeutende Entdeckung gemacht, indem sie einen toten Stern im Zentrum eines planetarischen Nebels im offenen Sternhaufen Messier 37 untersuchten, der etwa 4,500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dieser Weiße Zwerg, umgeben von einer Wolke aus Sternentrümmern, Gas und Staub, gibt Wissenschaftlern Aufschluss darüber, wie er starb und wie unser eigenes Sonnensystem in der Zukunft aussehen könnte.

Wenn der Sonne der Treibstoff für ihre Kernfusionsprozesse ausgeht, schwillt sie zu einem Roten Riesen an, verzehrt die inneren Planeten und wird schließlich zu einem planetarischen Nebel. Durch die Untersuchung eines toten Sterns in Messier 37 können Wissenschaftler besser verstehen, wie sich gleichaltrige Sterne mit unterschiedlichen Massen entwickeln und sterben. Dieser Cluster dient als perfektes kosmisches Labor, um Theorien zur Sternentwicklung zu testen.

Das Astronomenteam nutzte das Gran Telescopio Canarias auf der Insel La Palma auf den Kanarischen Inseln, um den Weißen Zwerg zu untersuchen. Sie ermittelten, dass er derzeit etwa 85 % der Sonnenmasse besitzt, was darauf hindeutet, dass der Stern, der für seine Entstehung starb, eine Masse hatte, die dem 2.8-fachen der Sonnenmasse entsprach. Dem Weißen Zwerg fehlt außerdem Wasserstoff auf seiner Oberfläche, was darauf hindeutet, dass er in der Vergangenheit möglicherweise ein heftiges Ereignis erlebt hat.

Die Untersuchung der Anfangs-Endmassenbeziehung, also der Beziehung zwischen der Geburtsmasse und der Todesmasse eines Sterns, ist entscheidend für das Verständnis der Lebensspanne und der Endphase eines Sterns. Die aus diesen Studien gewonnenen Informationen können dabei helfen, festzustellen, ob aus einem Stern ein Weißer Zwerg, ein Neutronenstern oder möglicherweise ein Schwarzes Loch wird. Es kann auch dabei helfen, festzustellen, ob ein sterbender Stern eine Supernova auslöst, die Material im Universum verteilt und zu Bausteinen für die nächste Generation von Sternen wird.

Das Verständnis der chemischen Entwicklung von Galaxien und des gesamten Universums basiert auf den Erkenntnissen, die aus der Untersuchung stellarer Überreste und ihrer Umgebung gewonnen werden. Diese Forschung wurde in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Quellen: Astronomie & Astrophysik