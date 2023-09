Chandrayaan-3-Mission: Eine gefrorene Reise geht zu Ende

By

Die indische Mission Chandrayaan-3 zur Erforschung des Südpols des Mondes scheint zu Ende zu sein. Nachdem der Lander und der Rover eine zweiwöchige eiskalte Mondnacht überstanden hatten, reagierten sie nicht auf Kommunikationsversuche der Indian Space Research Organization (ISRO). Trotz des Rückschlags kann die Mission dennoch als Erfolg gewertet werden, da es sich um die erste erfolgreiche Landung einer Raumsonde in der Südpolregion des Mondes handelt.

Die Bedeutung dieser Leistung liegt in der Tatsache, dass der Südpol in seinem permanent beschatteten Krater große Mengen gefrorenes Wasser enthält. Diese wertvolle Ressource ist für zukünftige Mondmissionen und die Errichtung von Stützpunkten durch Astronauten von entscheidender Bedeutung. Chandrayaan-3 ist nach dem Absturz seines Vorgängers Chandrayaan-2 auch ISROs erste erfolgreiche Landung eines Rovers und eines Landers auf dem Mond.

Es bestand die Hoffnung, dass das Sonnenlicht des neuen Mondtages den Lander und den Rover wiederbeleben würde, die in der Nacht in den Schlafmodus versetzt worden waren. Mit jeder Stunde, die vergeht, verringern sich jedoch die Chancen, dass sie erwachen. Die extrem niedrigen Temperaturen der Mondnacht, die bis zu -250 °C (-418 °F) erreichen, stellen eine große Herausforderung für die Raumsonde dar. Die kleine Batterie des Rovers, die eine Kapazität von 10 Amperestunden hat, wurde vor der Nacht vollständig aufgeladen und die Sonnenkollektoren wurden so positioniert, dass sie das einfallende Sternenlicht empfangen. Auch der mit einer 62.5-Amperestunden-Batterie ausgestattete Lander war für den Mondtag vorbereitet.

Die Bemühungen der ISRO, die Kommunikation mit Lander und Rover wiederherzustellen, waren bisher erfolglos. Die in beiden Fahrzeugen vorinstallierte autonome Logik soll sie wieder zum Leben erwecken, sobald ausreichend Solarenergie erzeugt wird, sofern sie die harten Bedingungen der Mondnacht überstanden haben. Allerdings sind die Komponenten des Raumfahrzeugs nicht dafür ausgelegt, solch extremen Temperaturen standzuhalten, was Bedenken hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit aufkommen lässt.

Die Hoffnung von ISRO basiert teilweise auf Chinas erfolgreicher Chang'e 4-Mission, die auf der anderen Seite des Mondes landete und mehrmals erfolgreich aufwachte. Dennoch bleibt das Schicksal von Chandrayaan-3 ungewiss, da der Sender des Landers seine Funktionalität nachweisen muss, um die Fortsetzung der Mission zu bestätigen.

Für den Fall, dass die Mission tatsächlich beendet ist, bleibt die Bedeutung von Chandrayaan-3 als erste Raumsonde, die in der Südpolregion des Mondes landete, ein Meilenstein in der Monderkundung.

