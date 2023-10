Daten von WISE der NASA verbessern das Verständnis der Begegnung der Lucy-Mission mit dem Asteroiden Dinkinesh

By

Die Lucy-Mission der NASA ist auf dem Weg zur Jupiterumlaufbahn und steht kurz vor ihrer ersten Begegnung mit dem Asteroiden Dinkinesh. Zur Vorbereitung des Vorbeiflugs haben Forscher Daten des Wide-Field-Infrarot-Survey-Explorer (WISE) der NASA genutzt, um ihre Schätzungen der Größe und des Oberflächenreflexionsvermögens des Asteroiden zu aktualisieren. Diese neue Studie liefert wertvolle Einblicke in die Natur erdnaher Objekte.

Der Haupt-Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter beherbergt zahlreiche Asteroiden, darunter auch Dinkinesh. Da Dinkineshs Umlaufbahn es nahe an Lucys Flugbahn bringt, dient diese Begegnung als Gelegenheit für die Mission, ihre Systeme und Verfahren zu testen. Indem das Team den Asteroiden im Sichtfeld der wissenschaftlichen Instrumente des Raumfahrzeugs hält, während er mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 10,000 Meilen pro Stunde vorbeifliegt, kann es wertvolle Erfahrungen für die Untersuchung der Jupiter-Trojaner-Asteroiden sammeln, bei denen es sich um primitive kleine Körper handelt, die neben Jupiter kreisen.

Die aktuelle Studie, die von Forschern der University of Arizona in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde, nutzte 13 Jahre alte Infrarotdaten von WISE. Obwohl der Asteroid Dinkinesh aufgrund seines schwachen Infrarotsignals zunächst nicht von WISE entdeckt wurde, konnten die Forscher 17 Infrarotbeobachtungen der Region identifizieren, in der Dinkineshs Signal sichtbar war. Durch Ausrichten und Stapeln der Bilder gelang es ihnen, das Signal des Asteroiden erfolgreich aus dem Rauschen zu extrahieren.

Die Analyse der WISE-Beobachtungen ergab, dass Dinkinesh einen Durchmesser von etwa einer halben Meile und eine Albedo hat, die mit steinigen Asteroiden (S-Typ) übereinstimmt. Diese verfeinerten Informationen liefern wertvolle Erkenntnisse über diesen Asteroidentyp und seine Ähnlichkeiten mit potenziell gefährlichen erdnahen Objekten. Das Verständnis der Entstehung und des Ursprungs kleiner Asteroiden des Hauptgürtels wie Dinkinesh kann wertvolle Einblicke in die Natur erdnaher Asteroiden liefern.

Mit Blick auf die Zukunft soll der Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) der NASA Ende 2027 starten. Dieses Weltraumteleskop der nächsten Generation wird die Arbeit von NEOWISE fortsetzen und den Himmel im Infrarotwellenlängenbereich scannen, um Asteroiden und Kometen zu erkennen und zu verfolgen. Die Technik zur Aufdeckung schwacher Signale in WISE-Beobachtungen könnte die Fähigkeiten von NEO Surveyor verbessern.

FAQ:

F: Was ist die Lucy-Mission?

A: Die Lucy-Mission ist eine laufende NASA-Mission, deren Ziel es ist, die Jupiter-Trojaner-Asteroiden zu untersuchen, eine Gruppe primitiver kleiner Körper, die neben Jupiter kreisen.

F: Was ist der Asteroid Dinkinesh?

A: Dinkinesh ist ein Asteroid, der im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter liegt. Es ist bemerkenswert, weil es der erste Asteroid sein wird, auf den die Raumsonde Lucy trifft.

F: Was ist WISE?

A: WISE (Wide-field Infrarot Survey Explorer) ist eine NASA-Raumsonde, die 2009 gestartet wurde, um eine Infrarotkarte des gesamten Himmels des Universums zu erstellen. Es wurde auch zur Erkennung und Verfolgung von Asteroiden und Kometen eingesetzt.

F: Was ist Albedo?

A: Unter Albedo versteht man die Messung des Reflexionsvermögens einer Oberfläche. Im Zusammenhang mit Asteroiden gibt es Wissenschaftlern Einblicke in die Zusammensetzung und Eigenschaften dieser Himmelskörper.

F: Was ist NEO Surveyor?

A: NEO Surveyor ist eine zukünftige NASA-Mission, die Infrarotwellenlängen nutzen wird, um den Himmel nach Asteroiden und Kometen abzusuchen, die sich der Erdumlaufbahn nähern. Es wird auf der Arbeit von NEOWISE aufbauen und unser Verständnis erdnaher Objekte verbessern.