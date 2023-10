Datengesteuerte regionale Ozeanmodelle, die für die Planung unerlässlich sind, zeigt Studie zum Roten Meer

By

Eine kürzlich von Forschern der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) durchgeführte Studie hat hervorgehoben, wie wichtig es ist, feinkörnige regionale Daten in Meeresmodelle für eine genaue Planung und Entscheidungsfindung zu integrieren. Die Studie konzentrierte sich auf die Region des Roten Meeres und entwickelte die erste präzise historische Rekonstruktion der Zirkulation im Roten Meer mithilfe eines hochauflösenden Ozeanmodells.

Herkömmliche globale Ozeanmodelle verwenden grobe Gitter und sind nicht in der Lage, genaue Analysen kleinerer regionaler Meere zu liefern. Diese Einschränkung hat erhebliche finanzielle und wissenschaftliche Auswirkungen, da Industrie und Forscher auf globale Daten angewiesen sind, die die spezifischen Merkmale regionaler Gewässer nicht erfassen.

Um dieses Problem anzugehen, haben die Forscher von KAUST alle verfügbaren Satelliten- und In-situ-Meeresdaten integriert, eine verbesserte Bathymetrie integriert und ein hochauflösendes räumliches Raster eingesetzt. Außerdem haben sie ihre Ozeanmodellparameter durch umfangreiche Empfindlichkeitsexperimente verfeinert. Das Ergebnis war ein rechnerisch effizienter Ensemble-Ansatz, der Unsicherheiten berücksichtigte und die Physik des Roten Meeres genau abbildete.

Die erneute Analyse des Roten Meeres ergab neue Merkmale der aktuellen Zirkulation, der Temperatur, des Salzgehalts und des ozeanischen Verhaltens, die in globalen Modellen nicht erkennbar waren. Es reproduzierte genau saisonale Anomalien, zwischenjährliche Schwankungen des Salzgehalts sowie Temperatur- und Meeresspiegeltrends. Insbesondere wurde im Sommer ein dreischichtiger Transportstrom durch die Bab-al-Mandab-Straße identifiziert, der zuvor in globalen Modellen als zweischichtiger Transport simuliert wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, wie wichtig es ist, genaue regionale Modelle und Datensätze unter Verwendung lokaler Daten für die Entscheidungsfindung zu erstellen, insbesondere im Zusammenhang mit laufenden Megaentwicklungen in der Region des Roten Meeres. Die Studie unterstreicht den Wert datengesteuerter regionaler Ozeanmodelle für die Verbesserung unseres Verständnisses und unserer Vorhersage regionaler Klimamuster und -dynamiken.

Die Arbeit des Forschungsteams wurde im Bulletin der American Meteorological Society veröffentlicht.

Definitionen:

– Reanalyse: Der Prozess der Verwendung eines numerischen Modells zur Generierung eines neuen Datensatzes vergangener Klimabedingungen durch Integration aller verfügbaren Beobachtungen in das Modell.

– Bathymetrie: Die Messung der Wassertiefe in Ozeanen, Meeren oder Seen.

– Ensemble-Ansatz: Eine Methode, die mehrere Modellsimulationen kombiniert, um eine robustere und genauere Darstellung des untersuchten Systems zu liefern.

Quellen:

– Sanikommu, S., et al. (2023). Argumente für hochauflösende regionale Ozean-Reanalysen: Ein Beispiel am Roten Meer. Bulletin der American Meteorological Society, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

– „Datengesteuerte regionale Ozeanmodelle sind für die Planung unerlässlich, zeigt Studie des Roten Meeres.“ Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. Zugriff am 2. Oktober 2023.