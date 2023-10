Ein Einblick in die rätselhafte Welt der dunklen Galaxien

By

Dunkle Materie, eine mysteriöse und schwer fassbare Substanz, die einen bedeutenden Teil unseres Universums ausmacht, fasziniert weiterhin Astronomen. Während sie weitgehend unbeobachtbar bleibt, deuten wissenschaftliche Modelle darauf hin, dass dunkle Materie satte 26 % des Kosmos ausmacht und damit die Menge der gewöhnlichen Materie übersteigt, die wir sehen können.

Auf der Suche nach den Geheimnissen des Universums sind Astronomen auf Galaxien gestoßen, deren Zusammensetzung überwiegend aus dunkler Materie besteht. Eine dieser Entdeckungen war die Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) im Jahr 2016. Obwohl ihre Masse mit unserer Milchstraße vergleichbar ist, deutete das Fehlen heller Sterne und der typischen galaktischen Struktur auf die Dominanz dunkler Materie in dieser rätselhaften Galaxie hin.

Wissenschaftler sind auch auf „nahezu dunkle Galaxien“ gestoßen, die bei weitem nicht völlig dunkel sind. Diese Galaxien besitzen eine begrenzte Leuchtkraft und enthalten eine beträchtliche Menge dunkler Materie. In einer bahnbrechenden Entdeckung könnten Forscher kürzlich die bisher größte nahezu dunkle Galaxie identifiziert haben.

Dieser als „Nube“-Galaxie bezeichnete Himmelskörper wird auf ein Alter von etwa 10 Milliarden Jahren geschätzt. Die Entdeckung erfolgte durch eine Analyse der vom IAC Stripe 82 Legacy Project gesammelten Daten, die sich auf eine bestimmte Himmelsregion konzentrierten, die vom SDSS-Teleskop abgebildet wurde. Was Nube auszeichnet, ist sein bemerkenswerter Halbmassenradius von 22,500 Lichtjahren, dreimal größer als der durchschnittliche UDG.

Darüber hinaus weist die Nube-Galaxie ein unglaublich geringes Maß an optischen Emissionen auf, was zu einer Oberflächenhelligkeit von nur 26.75 mag/Bogensekunden2 führt. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Normale UDGs, die bereits zu den schwächsten Galaxien im beobachtbaren Universum zählen, haben eine zehnmal hellere Oberflächenhelligkeit. Tatsächlich gelten Deep-Sky-Objekte über 22 mag/Bogensekunde als lichtschwach, wobei ein völlig dunkler Himmel eine Oberflächenhelligkeit von 21.8 mag/Bogensekunde misst.

Mit einer Sternmasse, die etwa 390 Millionen Mal so groß ist wie die unserer Sonne, verblasst Nube im Vergleich zur Leuchtkraft der Milchstraße. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass selbst typische UDGs nur 1 % so viele Sterne wie unsere Heimatgalaxie enthalten, was einen Vergleich der beiden Galaxientypen etwas unfair macht.

Die Entdeckung der Nube-Galaxie hat unter Wissenschaftlern spannende Diskussionen über ihren Ursprung und ihre einzigartigen Eigenschaften ausgelöst. Ist seine besondere Natur ein Ergebnis seiner Entstehung oder ist später etwas Umgestaltendes geschehen? Die Zukunft birgt spannende Aussichten, das Rätsel dieser dunklen Galaxien zu lösen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist dunkle Materie?

A: Dunkle Materie ist eine Form von Materie, die kein Licht aussendet, absorbiert oder reflektiert und daher mit herkömmlichen Mitteln unsichtbar und nicht nachweisbar ist. Es wird angenommen, dass es etwa 26 % des Universums ausmacht.

F: Was ist eine nahezu dunkle Galaxie?

A: Eine nahezu dunkle Galaxie bezieht sich auf eine Galaxie, die eine begrenzte Leuchtkraft besitzt und eine beträchtliche Menge dunkler Materie enthält. Diese Galaxien sind nicht ganz dunkel, erfüllen diese Definition aber annähernd.

F: Wie wurde die Nube-Galaxie entdeckt?

A: Die Nube-Galaxie wurde durch eine Analyse von Daten des IAC Stripe 82 Legacy Project identifiziert. Das Projekt konzentrierte sich auf eine bestimmte Region des Himmels, die vom SDSS-Teleskop abgebildet wurde.

F: Wie schneidet die Nube-Galaxie im Vergleich zur Milchstraße ab?

A: Die Nube-Galaxie hat eine Sternmasse, die etwa 390 Millionen Mal so groß ist wie die unserer Sonne, während die Milchstraße etwa 3,800 Mal massereicher ist. Der Vergleich der beiden ist jedoch schwierig, da selbst typische UDGs deutlich weniger Sterne haben als die Milchstraße.

F: Was bedeutet die Entdeckung dunkler Galaxien?

A: Die Entdeckung dunkler Galaxien wirft interessante Fragen über den Ursprung und die Natur solcher Himmelskörper auf. Wissenschaftler sind fasziniert davon, ob ihre besonderen Eigenschaften während der Entstehung entstanden oder das Ergebnis späterer transformativer Ereignisse waren.