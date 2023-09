Es treten Komplikationen für das Euclid-Weltraumteleskop der ESA auf

By

Beim Weltraumteleskop Euclid der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) kam es kurz nach seinem erfolgreichen Start am 1. Juli zu einigen Komplikationen. Ein Problem, das auftrat, war das Versagen des Fine Guidance Sensor (FGS), schwache Sterne zu verfolgen. Das FGS ist eine wichtige Komponente, die bei der Ausrichtung des Teleskops hilft, indem es bekannte Sterne erfasst. Während umfangreiche Tests am Boden durchgeführt werden können, ist die Simulation realer Weltraumbedingungen schwierig und Faktoren wie kosmische Strahlung können nicht vollständig berücksichtigt werden. Infolgedessen musste die Missionskontrolle die Inbetriebnahmephase verlängern, um ein Software-Update zur Behebung der Anomalie zu entwickeln. Die ESA ist optimistisch, dass dieses Update das Problem gelöst hat.

Ein weiteres Problem war das Vorhandensein seltsamer Lichtstreifen in Euklids Bildern. Dieses Problem wurde später auf die Sonne zurückgeführt. Euclid ist zusammen mit dem James Webb-Weltraumteleskop der NASA am Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 2 positioniert. Obwohl es sich im Schatten der Erde befand und mit einem Sonnenschutz ausgestattet war, reflektierte ein kleiner Teil eines von Euclids Triebwerken etwas Licht, das dem Sonnenschutz ausweichen konnte. Dieses Streulicht erscheint in etwa 10 % der Bilder des Visible Light Instrument (VIS).

Die Auswirkungen dieses Streulichts auf Euklids Mission sind noch ungewiss. Die ersten Tests nach dem Software-Update für das FGS scheinen jedoch vielversprechend, da das Teleskop nun mehr Sterne erkennen kann. Weitere Beobachtungen sind erforderlich, um die Situation vollständig beurteilen zu können. Euklids Mission zielt auf die Erforschung des „dunklen Universums“ ab und konzentriert sich dabei auf dunkle Materie und dunkle Energie. Die ESA bleibt zuversichtlich, dass die bei Euclid aufgetretenen Komplikationen gelöst werden können, um den Erfolg der Mission sicherzustellen.

Quelle: ESA (Europäische Weltraumorganisation)