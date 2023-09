Ein Team von Wissenschaftlern schafft Durchbruch beim Verständnis der Dunklen Materie mit dunklen Photonen

By

Wissenschaftler der University of Adelaide haben zusammen mit einem internationalen Forscherteam erhebliche Fortschritte bei der Aufklärung der Geheimnisse der Dunklen Materie gemacht, die satte 84 % des Materiegehalts des Universums ausmacht. Ihr Fokus lag auf einem theoretischen Teilchen namens „dunkles Photon“, das dabei helfen könnte, die Lücke zwischen dunkler Materie und regulärer Materie zu schließen.

Dunkle Materie, die schwer fassbare Substanz, die weitgehend unbekannt ist, wurde durch Gravitationswechselwirkungen fest etabliert. Seine genaue Natur ist den Physikern weltweit jedoch weiterhin unklar. Die Dunkle-Photonen-Hypothese, die die Existenz eines massiven Teilchens postuliert, das als Portal zwischen dem Dunklen Sektor und der regulären Materie fungiert, hat beim Verständnis dieses Rätsels an Bedeutung gewonnen.

Professor Anthony Thomas, Seniorprofessor für Physik an der University of Adelaide, erklärt: „Unsere Arbeit zeigt, dass die Dark-Photon-Hypothese mit einer Signifikanz von 6.5 Sigma der Hypothese des Standardmodells vorgezogen wird, was einen Beweis für eine Teilchenentdeckung darstellt.“ Diese Entdeckung bringt uns dem Verständnis der Natur der Dunklen Materie einen Schritt näher.

Dunkle Materie kommt im Universum weitaus häufiger vor als normale Materie und ist fünfmal so groß. Physiker betrachten die Erforschung der Dunklen Materie als eine der größten Herausforderungen auf ihrem Gebiet. Das dunkle Photon, ein hypothetisches Teilchen, das mit dem verborgenen Sektor verbunden ist, hat das Potenzial, als Kraftträger für dunkle Materie zu dienen.

Um Einblicke in die Dunkle Materie zu gewinnen, analysierte das Wissenschaftlerteam die Auswirkungen, die ein dunkles Photon auf experimentelle Ergebnisse des Prozesses der tiefen inelastischen Streuung haben könnte. Dabei werden Kollisionen von Teilchen untersucht, die auf extrem hohe Energien beschleunigt wurden. Durch die Untersuchung der Nebenprodukte dieser Kollisionen können Forscher wertvolle Informationen über die Struktur der subatomaren Welt gewinnen.

Das Team nutzte das globale Analyse-Framework der Partonenverteilungsfunktion des Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) und modifizierte es, um die Möglichkeit eines dunklen Photons zu berücksichtigen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass die Dunkelphotonen-Hypothese gegenüber der Standardmodell-Hypothese bevorzugt wird, was einen Beweis für die Existenz dieses Teilchens liefert.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung der komplexen Natur der Dunklen Materie. Das Verständnis der Dunklen Materie ist nicht nur von entscheidender Bedeutung, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, sondern auch, um unser Wissen über die Grundlagenphysik zu erweitern.

