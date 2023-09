Dunkles Photon als potenzieller Kandidat für Dunkle Materie identifiziert

By

Eine kürzlich von Forschern des ARC Centre of Excellence for Dark Matter Particle Physics und der University of Adelaide durchgeführte Analyse legt nahe, dass dunkle Photonen möglicherweise das fehlende Glied zum Verständnis der Natur der Dunklen Materie sind. Dunkle Photonen sind hypothetische Teilchen, die als Brücke zwischen dem dunklen Teilchensektor und der regulären Materie dienen könnten.

Dunkle Materie ist eine mysteriöse Substanz, die eine gravitative Wirkung auf normale Materie hat und dazu führt, dass sich Galaxien schneller als erwartet drehen und Licht sich um massive Objekte beugt. Obwohl es mehrere Kandidaten für Dunkle Materie gibt, konnte das Standardmodell der Teilchenphysik keine umfassende Erklärung liefern.

Der Physiker Nicholas Hunt-Smith und sein Team untersuchten Daten aus Teilchenkollider-Experimenten und stellten fest, dass das Vorhandensein dunkler Photonen besser mit den beobachteten Ergebnissen übereinstimmte als mit dem Standardmodell. Mit einem Konfidenzniveau von 6.5 Sigma wird die Wahrscheinlichkeit, dass dunkle Photonen die Beobachtungen nicht erklären, auf etwa eins zu einer Milliarde geschätzt.

Die Forscher konzentrierten sich auf den tiefeninelastischen Streuprozess, bei dem Partikel nach einer hochenergetischen Kollision gestreut werden. Sie berücksichtigten auch die magnetische Anomalie des Myons, die die Abweichung des Verhaltens des Myons in einem starken Magnetfeld von Standardmodellvorhersagen misst.

Durch die Einführung der Möglichkeit dunkler Photonen stieg die Präferenz für diese als Kandidaten und die Myonenmagnetanomalie wurde deutlich verringert. Diese Ergebnisse stützen die Hypothese, dass dunkle Photonen ein Beweis für eine Teilchenentdeckung sein könnten.

Obwohl weitere Forschung und Bestätigung erforderlich sind, hofft das Team, dass ihre Ergebnisse andere Forscher dazu ermutigen werden, die Existenz dunkler Photonen und ihre Auswirkungen auf das Verständnis der dunklen Materie zu erforschen.

