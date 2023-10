Neue Analyse legt nahe, dass mysteriöse Dunkle Materie durch dunkle Photonen mit normaler Materie interagieren kann

Eine aktuelle Analyse eines internationalen Physikerteams bietet eine mögliche Erklärung für bestimmte Daten aus Experimenten zur Hochenergiestreuung. Die Forscher vermuten, dass dunkle Photonen, hypothetische Teilchen, die mit dunkler Materie in Verbindung stehen, für diese Beobachtungen verantwortlich sein könnten. Dunkle Materie, die etwa 85 % der Masse des Universums ausmacht, verdankt ihren Namen der Tatsache, dass sie nicht mit elektromagnetischer Strahlung interagiert.

Dunkle Photonen sind Teil des Dunklen Sektors, eines hypothetischen Teils des Universums, in dem sich Dunkle Materie befindet. Diese Teilchen koppeln möglicherweise schwach mit gewöhnlicher Materie durch die Vermischung eines Eichbosons, dem sogenannten Dunklen Photon. Diese Kopplung könnte Einblicke in die Natur der Dunklen Materie und ihre Wechselwirkungen mit dem Rest des Universums liefern.

Die Analyse wurde von Nicholas Hunt-Smith und seinen Kollegen an der University of Adelaide, Australien, geleitet und im Journal of High Energy Physics veröffentlicht. In ihrer Studie führten die Forscher eine globale Quantenchromodynamikanalyse von Hochenergiestreuungsdaten im Rahmen des Jefferson Lab Angular Impulsum-Frameworks durch.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein Modell, das ein dunkles Photon einbezieht, gegenüber der konkurrierenden Standardmodell-Hypothese bevorzugt wird. Die Signifikanz dieser Präferenz wird mit 6.5 Standardabweichungen gemessen. Die Analyse konzentrierte sich auf Experimente zur tiefeninelastischen Streuung, bei denen eine hochenergetische Sonde mit einem Proton interagiert und so die Impulsverteilung von Quarks innerhalb des Protons bestimmt wird.

Während die Studie vom theoretischen Physiker Tim Hobbs vom Argonne National Laboratory als „provokativ“ eingestuft wurde, betont er die Notwendigkeit weiterer Forschung und einer besseren Quantifizierung der Unsicherheit. Auch andere Experimente, etwa Elektron-Positron-Experimente, könnten wertvolle Erkenntnisse über die Existenz dunkler Photonen liefern.

Diese Analyse eröffnet neue Möglichkeiten, dunkle Materie zu untersuchen und Licht auf ihre mysteriöse Natur zu werfen. Durch die weitere Untersuchung der Eigenschaften und Wechselwirkungen dunkler Photonen hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis der Rolle der Dunklen Materie im Universum zu erlangen.

