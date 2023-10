Neue Entdeckungen in der Dunkle-Materie-Forschung: Übertragungen aus dem tiefen Untergrund

By

Wissenschaftler am ARC Centre of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM) haben auf ihrer Suche nach der Lösung der Geheimnisse der Dunklen Materie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Ein wichtiger Meilenstein für das Projekt ist der Empfang der ersten Übertragungen von einem Myonendetektor, der 1 km unter der Erde im Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL) platziert ist.

Der Myonendetektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufzeichnung der Menge an kosmischer Strahlung, die das Labor in den Stawell-Goldminen erreicht. Diese Myonen sind schwerere Versionen von Elektronen und entstehen, wenn kosmische Strahlung mit Atomen in der Erdatmosphäre kollidiert. Durch die Überwachung dieser Kollisionen liefert der Myonendetektor wertvolle Daten über die Stärke der kosmischen Strahlung.

In den ersten Betriebstagen verzeichnete der Myonendetektor eine überraschend geringe Anzahl von Entdeckungen, durchschnittlich etwa fünf pro Tag. Dies steht in krassem Gegensatz zu den erwarteten 1.8 Millionen Interaktionen, die oberirdisch stattfinden würden. Die deutliche Reduzierung der kosmischen Strahlung zeigt, wie effektiv der Bau des Labors tief unter der Erde ist und eine makellose Umgebung für die Erkennung von Partikeln der Dunklen Materie gewährleistet.

Die vom Myonendetektor gesammelten Daten werden weiterhin von CDM-Forschern überwacht, um sicherzustellen, dass die Werte der kosmischen Strahlung niedrig bleiben. Dies wird letztendlich den Weg für den erfolgreichen Transport des Experimentierschiffs SABRE South in die SUPL im Jahr 2024 ebnen. Das SABRE South-Experiment, das ein ähnliches Experiment auf der Nordhalbkugel widerspiegelt, zielt darauf ab, zu untersuchen, ob die von italienischen Forschern ermittelten Messwerte ein Ergebnis von sind saisonale Schwankungen oder Hinweise auf dunkle Materie.

Dieser aufregende Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung der Dunklen Materie. Die internationale Wissenschaftsgemeinschaft beobachtet den Fortschritt des Projekts aufmerksam, da die in SUPL gemachten Entdeckungen das Potenzial haben, unser Verständnis des Universums neu zu gestalten. Die Etablierung von SUPL als einzigartige Einrichtung, die Gemeinschaftsinteressen und Forschungsziele vereint, schafft die Voraussetzungen für bahnbrechende wissenschaftliche Innovationen in der Zukunft.

FAQ:

F: Was ist ein Myonendetektor?

A: Ein Myonendetektor ist ein Gerät zur Messung der Menge kosmischer Strahlung durch den Nachweis von Myonen, bei denen es sich um schwerere Versionen von Elektronen handelt, die durch die Kollision kosmischer Strahlung mit Atomen in der Erdatmosphäre entstehen.

F: Was ist dunkle Materie?

A: Dunkle Materie ist eine mysteriöse Substanz, von der man annimmt, dass sie einen erheblichen Teil der Masse des Universums ausmacht. Es interagiert nicht mit Licht oder anderen Formen elektromagnetischer Strahlung, was eine direkte Erkennung erschwert.

F: Warum ist es wichtig, die kosmische Strahlung im Labor zu reduzieren?

A: Die Reduzierung der kosmischen Strahlung ist für die Erforschung der Dunklen Materie von entscheidender Bedeutung, da sie dazu beiträgt, eine makellose Umgebung für die Erkennung von Partikeln der Dunklen Materie zu schaffen. Hohe Mengen an kosmischer Strahlung können genaue Messungen beeinträchtigen und die Signale von Wechselwirkungen mit dunkler Materie verschleiern.