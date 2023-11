Die ARRAKIHS-Mission: Licht in die Geheimnisse der Dunklen Materie bringen

Dunkle Materie, eine mysteriöse Substanz, die 80 Prozent der Masse des Universums ausmacht, entgeht Wissenschaftlern weiterhin, wenn sie versuchen, ihre wahre Natur und ihr wahres Verhalten aufzudecken. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) startet eine bahnbrechende Mission mit dem Titel „The Analysis of Resolved Remnants of Accreted Galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys“, auch bekannt als ARRAKIHS. Dieses Unterfangen zielt darauf ab, die rätselhaften Funktionsweisen der Dunklen Materie durch die Beobachtung von Galaxien zu entschlüsseln, die unserer eigenen Milchstraße ähneln.

Dunkle Materie bleibt schwer fassbar, da sie nicht mit Licht interagiert und sie für uns unsichtbar macht. Wissenschaftler haben seine Anwesenheit jedoch anhand seiner Auswirkungen auf sichtbare Materie entdeckt. Galaxien wie die Milchstraße sind von „Halos aus dunkler Materie“ umgeben, unsichtbaren Blasen aus dunkler Materie, die einen direkten Einfluss auf die galaktische Rotation haben. Die ARRAKIHS-Mission, benannt nach dem Wüstenplaneten aus der „Dune“-Reihe, wird speziell die äußeren Ränder von Galaxien scannen und sich dabei auf die Zwerggalaxien konzentrieren, die diese Halos aus dunkler Materie umkreisen.

ARRAKIHS hat eine gezielte Reiseroute, die die Untersuchung von 75 Galaxien für jeweils 150 Stunden vorsieht. Durch die Untersuchung der äußeren Ränder dieser Galaxien und der Satelliten-Zwerggalaxien innerhalb der Halos hoffen Astronomen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Ergebnisse mit Computermodellen zu vergleichen. Die ESA kategorisiert ARRAKIHS als „schnelle“ oder F-Mission, was einen relativ schnellen Start nach Auswahl und Kosteneffizienz bedeutet. Es tritt in die Fußstapfen der ersten F-Mission der ESA, des Comet Interceptor, deren Start für 2029 geplant ist.

Um seinen Platz im Kosmos zu sichern, unterzog sich ARRAKIHS im September einer kritischen Überprüfung des Missionsdesigns und erhielt die Genehmigung von ESA-Führungskräften. Die Astrophysikerin Pascale Jablonka, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung von ARRAKIHS, drückte ihre Begeisterung und Dankbarkeit für die bisher erzielten Fortschritte aus. Der nächste Schritt beinhaltet eine detailliertere Überprüfung der Instrumente und wissenschaftlichen Ziele des Raumfahrzeugs, bekannt als Phase A/B.

Mit der ARRAKIHS-Mission setzt die ESA ihr unermüdliches Streben nach dem Verständnis der Dunklen Materie fort und strebt danach, Licht in die rätselhafteste Komponente des Universums zu bringen. Da Wissenschaftler den Start im Jahr 2030 mit Spannung erwarten, hoffen sie, dass diese Mission bahnbrechende Einblicke in die verborgenen Funktionsweisen der Dunklen Materie liefern wird.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist dunkle Materie?

Dunkle Materie ist eine schwer fassbare Substanz, die etwa 80 Prozent der Masse im Universum ausmacht. Obwohl seine Existenz durch seine Gravitationseffekte erkennbar ist, bleibt seine genaue Natur unbekannt.

F: Warum ist Dunkle Materie schwer zu untersuchen?

Dunkle Materie interagiert nicht mit Licht und ist daher für herkömmliche Beobachtungsmethoden unsichtbar. Wissenschaftler schließen seine Anwesenheit durch seine Gravitationswirkung auf sichtbare Materie.

F: Was sind Halos aus dunkler Materie?

Halos aus dunkler Materie sind unsichtbare Regionen, die Galaxien umgeben und aus dunkler Materie bestehen. Sie haben direkten Einfluss auf die Rotation und Struktur von Galaxien.

F: Was ist das Ziel der ARRAKIHS-Mission?

Ziel der ARRAKIHS-Mission ist es, Galaxien, insbesondere ihre äußeren Ränder, zu beobachten und die Zwerggalaxien in Halos aus dunkler Materie zu untersuchen. Wissenschaftler erhoffen sich dadurch Einblicke in das Verhalten und die Eigenschaften der Dunklen Materie.

F: Wie unterscheidet sich die ARRAKIHS-Mission von früheren Missionen?

ARRAKIHS wird als „schnelle“ oder F-Mission klassifiziert, bei der ein schneller Start und Kosteneffizienz im Vordergrund stehen. Ziel der ESA ist es, solche Missionen unmittelbar nach der Auswahl zu starten, um den wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. ARRAKIHS tritt in die Fußstapfen des Comet Interceptor, der vorherigen F-Mission der ESA.