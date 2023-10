Binäre Schwarze Löcher könnten stabiler sein als bisher angenommen

By

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass binäre Schwarze Löcher möglicherweise stabiler sind als zunächst angenommen. Diese Schwarzen Löcher entstehen, wenn massereiche Sterne zu einer unendlich dichten „Singularität“ zusammenfallen. Mit Massen, die viel größer sind als die Sonne, haben sie eine starke Anziehungskraft, der nicht einmal Licht entkommen kann. Doppelte Schwarze Löcher entstehen oft, wenn zwei massereiche Sterne einander umkreisen.

Wenn sich diese Schwarzen Löcher bewegen, erzeugen sie Gravitationswellen, die Drehimpulse vom System wegtragen. Dies führt dazu, dass die Schwarzen Löcher spiralförmig zusammenlaufen, schließlich kollidieren und ein einziges, massereicheres Schwarzes Loch bilden. Bisher glaubte man, dieser Prozess sei unvermeidlich und binäre Schwarze Löcher würden immer zu Einzelobjekten werden.

Allerdings wissen Wissenschaftler inzwischen, dass sich das Universum ausdehnt, und diese Expansion beschleunigt sich aufgrund der sogenannten Dunklen Energie. Diese dunkle Energie lässt Schwarze Löcher in einem immer größer werdenden Raum-Zeit-Gefüge sitzen, was die Möglichkeit erhöht, dass sie dazu beitragen könnte, binäre Schwarze Löcher getrennt zu halten.

Forscher der University of Southampton und der University of Cambridge untersuchten diese Idee anhand komplexer mathematischer Modelle. Sie fanden heraus, dass zwei nicht rotierende Schwarze Löcher im Gleichgewicht existieren könnten, wobei die Expansion des Universums ihrer Anziehungskraft entgegenwirkt. Das bedeutet, dass ein Paar Schwarzer Löcher im Gleichgewicht aus der Ferne wie ein einzelnes Schwarzes Loch aussehen würde, was es schwierig macht zu erkennen, ob es sich um ein einzelnes Objekt oder ein binäres System handelt.

Darüber hinaus würde die Anziehungskraft zwischen den binären Schwarzen Löchern verhindern, dass die Expansion des Universums sie zu weit auseinander treibt. Die Forscher glauben, dass ihre Erkenntnisse auf rotierende Schwarze Löcher und noch komplexere Schwarzlochsysteme mit mehreren Objekten anwendbar sein könnten.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht.

