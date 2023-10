Erstaunliches Bild zeigt „galaktische Zwiebel“ in 70 Millionen Lichtjahren Entfernung

By

Ein aktuelles Foto, das mit der Dark Energy Camera am chilenischen Víctor M. Blanco 4-Meter-Teleskop am Interamerikanischen Observatorium Cerro Tololo aufgenommen wurde, hat die atemberaubenden Schichten der Muschelgalaxie NGC 3923 enthüllt. Sie liegt etwa 70 Millionen Lichtjahre entfernt Die Erde, NGC 3923, ist eine elliptische Galaxie mit konzentrischen Schichten, die einer Zwiebel ähneln. Diese Schichten erstrecken sich über eine enorme Distanz von 150,000 Lichtjahren in den Weltraum.

Das fesselnde Bild zeigt die symmetrische Struktur der Galaxie, die vermutlich durch eine galaktische Verschmelzung entstanden ist. Dabei zieht eine größere Galaxie nach und nach Sterne aus der Scheibe der kleineren Spiralgalaxie. Wenn sich diese Sterne in den Halo der größeren Galaxie integrieren, bilden sich konzentrische Schalen, die zum charakteristischen Erscheinungsbild von NGC 3923 führen.

NGC 3923 zeichnet sich durch die unglaublichen Eigenschaften seiner Muscheln aus und gilt daher als außergewöhnlich. Sie besitzt nicht nur die größte bekannte Hülle aller beobachteten Hüllengalaxien, sondern auch die höchste Anzahl an Hüllen und das größte Verhältnis zwischen den Radien der innersten und äußersten Hülle.

Diese Muschelgalaxie enthält möglicherweise bis zu 42 Muscheln, die vergleichsweise subtiler sind als die in anderen Muschelgalaxien. Zuerst bildeten sich die äußersten Schalen, und die nachfolgenden Schalen entwickelten sich nach und nach näher an den Kern von NGC 3923 heran. Mit einem Durchmesser von 150,000 Lichtjahren ist diese Galaxie etwa 50 % größer als unsere eigene Milchstraße.

Die symmetrische Beschaffenheit der Schalen von NGC 3923 unterstreicht ihre Einzigartigkeit im Vergleich zu anderen Schalengalaxien, die tendenziell stärker verzerrte Merkmale aufweisen. Diese bemerkenswerten Eigenschaften veranschaulichen die unterschiedliche Entwicklung und Struktur, die Galaxien aufgrund ihrer spezifischen Bedingungen verkörpern können.

Interessanterweise erfasst das aktuelle Bild der Dark Energy Camera auch mehrere andere Galaxien und eine bemerkenswerte Gravitationslinse, die den Galaxienhaufen PLCK G287.0+32.9 umgibt und sich oben im Bild befindet. Gravitationslinsen treten auf, wenn massive Objekte über starke Gravitationsfelder verfügen, die das Licht entfernter Quellen beugen und verstärken, wodurch sie gestreckt erscheinen.

Beamte des NOIRLab bemerken, dass Gravitationslinsen es Astronomen ermöglichen, tiefgreifende Fragen über unser Universum zu erforschen, wie etwa die Natur der Dunklen Materie und die Messung der Hubble-Konstante, die die Expansion des Universums definiert.

