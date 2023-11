By

Willkommen beim Daily Telescope, wo wir inmitten eines Meeres von Fehlinformationen die Wahrheiten unseres Universums aufdecken. Heute präsentieren wir Ihnen eine außergewöhnliche Offenbarung, die bei Wissenschaftlern Ehrfurcht weckt und Lust auf mehr macht.

In einem aktuellen Missionsupdate hat die NASA aufregende neue Informationen über den Vorbeiflug der Raumsonde Lucy am kleinen Hauptgürtel-Asteroiden Dinkinesh veröffentlicht. Ursprünglich glaubte man, nur einen Asteroiden entdeckt zu haben, doch Lucy enthüllte eine unerwartete Überraschung – einen binären Asteroiden, der aus zwei kleineren Asteroiden bestand, die miteinander in Kontakt standen.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist begeistert von diesem seltenen Fund. Obwohl Kontaktdoppelsterne in unserem Sonnensystem keine Seltenheit sind, war es bisher eine Seltenheit, sie aus der Nähe zu untersuchen. Darüber hinaus ist diese Entdeckung das erste Mal, dass beobachtet wurde, dass ein binärer Asteroid einen anderen Asteroiden umkreist.

John Spencer, stellvertretender Projektwissenschaftler bei Lucy, drückte sein Erstaunen aus und erklärte: „Wir hatten nicht mit so etwas Bizarrem gerechnet! Als wir uns näherten, hatten wir eigenartige Schwankungen in der Helligkeit von Dinkinesh bemerkt, die auf die Möglichkeit eines Mondes hindeuteten. Aber diesen binären Asteroiden zu finden, ist wirklich umwerfend.“

Man kann mit Sicherheit sagen, dass diese bahnbrechende Entdeckung die Forscher im übertragenen Sinne über den Mond gebracht hat. Lucys Reise geht jedoch weit über den Mond hinaus. Während die Raumsonde im nächsten Jahr zur Unterstützung der Schwerkraft zur Erde zurückkehrt, soll sie sich 2025 durch das Herz des Hauptasteroidengürtels wagen, den Asteroiden Donaldjohanson beobachten und später eine Mission zur Erkundung der trojanischen Asteroiden in Jupiters Umlaufbahn starten 2027.

Dieser außergewöhnliche Fund zeigt die Wunder unseres Sonnensystems und regt die Fantasie von Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen an. Während wir tiefer in die Geheimnisse des Kosmos eintauchen, liefert uns die Raumsonde Lucy weiterhin unschätzbare Einblicke in unsere himmlischen Nachbarn.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein binärer Asteroid?

A: Ein binärer Asteroid ist ein Paar kleinerer Asteroiden, die miteinander in Kontakt stehen und ein einzelnes Objekt bilden.

F: Wie häufig sind Kontaktbinärsysteme im Sonnensystem?

A: Kontaktdoppelsternsysteme kommen in unserem Sonnensystem relativ häufig vor, ihre Untersuchung aus der Nähe ist jedoch immer noch selten.

F: Was ist das nächste Ziel der Raumsonde Lucy?

A: Nach ihrem Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh wird Lucy zur Unterstützung der Schwerkraft zur Erde zurückkehren, bevor sie im Jahr 2025 zur Beobachtung des Asteroiden Donaldjohanson aufbricht und dann im Jahr 2027 die trojanischen Asteroiden in Jupiters Umlaufbahn erforscht.

F: Wer ist an der Lucy-Mission beteiligt?

A: Die Lucy-Mission ist eine Gemeinschaftsinitiative der NASA und verschiedener Forschungseinrichtungen, darunter das Southwest Research Institute mit Sitz in San Antonio, Texas.

