Rekordverdächtige Doppelbrechung mit Strontiumtitansulfid

Ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren der University of Wisconsin-Madison, der University of Southern California und der Washington University in St. Louis hat ein bahnbrechendes Material entwickelt, das einen Infrarotlichtstrahl in zwei verschiedene Richtungen biegen kann. Dieser Kristall weist den höchsten Grad an „Doppelbrechung“ auf, der jemals auf der Erde aufgezeichnet wurde, und übertrifft damit die bisherige Leistung des Teams. Das Material mit der Bezeichnung Strontiumtitansulfid (STS) hat das Potenzial, verschiedene Anwendungen wie Nachtsicht, Lidar, chemische Sensorik und Mikroskopie zu revolutionieren.

Brechung tritt auf, wenn Licht von einem Stoff zum anderen gelangt und dabei seine Richtung ändert. Doppelbrechung tritt auf, wenn Licht in verschiedene Richtungen in ein anisotropes Material mit unterschiedlichen Eigenschaften eindringt und sich in zwei Strahlen aufspaltet, die sich in verschiedene Richtungen ausbreiten. Der Unterschied der Brechungsindizes in diesen beiden Richtungen wird als Doppelbrechung bezeichnet. Das Team war überrascht, als es herausfand, dass die Doppelbrechung von STS trotz einer ähnlichen Struktur dreimal größer war als die ihres vorherigen Rekordhalters, Bariumtitansulfid (BTS).

Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass STS aufgrund der Anwesenheit einiger zusätzlicher Strontiumatome eine größere Wiederholungsstruktur aufwies. Diese unerwartete Änderung auf atomarer Ebene führte zu einem erhöhten Brechungsindex entlang einer Richtung des Materials. Die Forscher glauben, dass diese Beobachtung Möglichkeiten eröffnet, ähnliche Materialien zu finden, bei denen kleine äußere Reize wie Biegen oder Erhitzen die optische Reaktion des Materials dynamisch verändern können. Diese Entdeckung könnte zu neuen Klassen abstimmbarer Optikanwendungen führen.

Obwohl die Synthesemethode derzeit nur kleine STS-Flocken produziert, werden Anstrengungen unternommen, den Prozess zu verfeinern und größere Einkristallversionen des Materials herzustellen. Dieser Durchbruch bei der rekordverdächtigen Doppelbrechung verdeutlicht das Potenzial für weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Optik.

