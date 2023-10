Neue Studie legt nahe, dass der Mars einst bewohnbare Flüsse hatte

By

Forscher der Penn State University haben eine neue Analyse der Daten des NASA-Rover Curiosity durchgeführt und dabei ergeben, dass viele der Krater auf dem Mars einst bewohnbare Flüsse gewesen sein könnten. Die von Benjamin Cardenas, einem Assistenzprofessor für Geowissenschaften an der Penn State, geleitete Studie verwendete numerische Modelle, um die Erosion auf dem Mars über lange Zeiträume zu simulieren. Sie fanden heraus, dass häufige Kraterformationen, sogenannte Bench-and-Nose-Landformen, wahrscheinlich Überreste antiker Flussbetten waren.

Dieser Befund stellt frühere Studien in Frage, die Flusskämme als mögliche Indikatoren für alte Flussablagerungen auf dem Mars identifiziert hatten. Die Analyse des Teams legt nahe, dass es in anderen Gebieten des Planeten unentdeckte Flussvorkommen geben könnte. Cardenas und sein Team glauben, dass ein größerer Teil der Sedimentaufzeichnungen des Mars während einer bewohnbaren Zeit in der Geschichte des Mars durch Flüsse entstanden sein könnte.

Um ihr Computermodell zu erstellen, verwendeten die Forscher 25 Jahre alte Scans der Stratigraphie der Erde, die von Ölunternehmen unter dem Meeresboden des Golfs von Mexiko gesammelt wurden. Diese Scans lieferten einen idealen Vergleich mit den geologischen Merkmalen des Mars. Als das Team die Simulation durchführte, beobachteten sie erosive Marslandschaften, die topografische Bänke und Nasen bildeten, ähnlich den Landformen, die der Rover Curiosity im Gale-Krater beobachtete.

Die Implikationen dieser Studie sind erheblich, da sie darauf hindeutet, dass der Mars weitaus mehr Flüsse gehabt haben könnte als bisher angenommen. Dies zeichnet eine optimistischere Sicht auf das antike Leben auf dem Mars und deutet darauf hin, dass der Planet einst die richtigen Bedingungen für die Existenz von Leben gehabt haben könnte.

Weitere Forschung ist erforderlich, um das Ausmaß der potenziellen Flussablagerungen auf dem Mars zu erforschen und ein tieferes Verständnis der geologischen Geschichte des Planeten zu erlangen. Die Ergebnisse dieser Studie eröffnen neue Möglichkeiten für zukünftige Missionen und Untersuchungen, um Beweise für früheres Leben auf dem Roten Planeten aufzudecken.

