Curiosity Rover erreicht Gediz Vallis Ridge auf dem Mars

Der NASA-Rover Curiosity ist erfolgreich am Gediz Vallis Ridge auf dem Mars angekommen, einem seiner Hauptziele. Der Bergrücken entstand vor Milliarden von Jahren durch Trümmerströme, die Schlamm und Steine ​​enthielten, und lieferte wertvolle Einblicke in die Vergangenheit des Planeten, als sich auf seiner Oberfläche noch flüssiges Wasser befand. Frühere Versuche, den Grat zu erreichen, scheiterten an Hindernissen wie scharfkantigen Felsen und steilen Hängen. Doch am 14. August 2023 erreichte Curiosity endlich sein Ziel.

Der Projektwissenschaftler von Curiosity, Ashwin Vasavada, drückte seine Begeisterung über den Erfolg aus und erklärte: „Es ist aufregend, Steine ​​erreichen und berühren zu können, die von Orten hoch oben auf dem Mount Sharp transportiert wurden, die wir mit Curiosity nie besuchen können.“ ” Der Grat entstand während einer der letzten Regenperioden des Mars, als Schlamm die Berghänge hinunterfloss und Steine ​​und Felsbrocken unterschiedlicher Größe mit sich trug.

Während Curiosity den Mount Sharp erklimmt, verändert sich die Landschaft und spiegelt die veränderten Bedingungen von der Zeit, als der Gale-Krater ein See war, bis zu seinem heutigen trockenen Zustand wider. Der Gediz Vallis Ridge ist eines der jüngsten geologischen Merkmale, dem Curiosity auf seiner Reise begegnen wird. Dies ist auch deshalb von Bedeutung, weil es Wissenschaftlern ermöglicht, Gesteine ​​aus höheren Lagen zu untersuchen, die der Rover nicht erreichen kann.

Der Grat ist von besonderem Interesse, da er Überreste antiker Schlammflüsse enthält, die wertvolle Informationen über die frühere Wasseraktivität im Gale-Krater liefern. Die in dieser Region gefundenen Felsen wirken im Vergleich zur umgebenden Landschaft dunkel und fehl am Platz, da sie von weiter oben auf dem Mount Sharp stammen. Wissenschaftler hoffen, diese geologischen Ereignisse sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde besser zu verstehen.

Curiosity verbrachte 11 Tage damit, den Gediz Vallis Ridge zu erkunden und 136 Bilder aufzunehmen, die zu einem Panoramablick kombiniert wurden. Die Reise des Rovers den Berg hinauf hat Hinweise auf die alte Wassergeschichte des Mars ergeben. Seit seiner Landung im Gale-Krater im Jahr 2012 hat Curiosity zahlreiche Entdeckungen gemacht, darunter Hinweise auf alte Seen, Megafluten und Stickstoffvorkommen auf dem Mars.

Titel: Curiosity Rover erreicht Gediz Vallis Ridge: Ein Blick in die wässrige Vergangenheit des Mars

Definitionen:

– Gale-Krater: Einschlagskrater auf dem Mars, wo der Rover Curiosity seit 2014 den Mount Sharp erkundet.

– Trümmerströme: Geologischer Begriff, der sich auf die Abwärtsbewegung wassergesättigter Gesteine ​​und Sedimente bezieht.

– Sol: Ein Marstag, der etwas länger ist als ein Tag auf der Erde.

– Mastcam: Kamerasystem auf dem Curiosity Rover, mit dem Bilder seiner Umgebung aufgenommen werden.

Quellen: NASA/JPL-Caltech/MSSS/UC Berkeley