Schritte in Richtung autarker Weltraummissionen unternehmen: Nahrungsmittel im Weltraum anbauen

Die NASA arbeitet ständig an der Entwicklung von Missionen zum Mond und zum Mars. Eine Herausforderung besteht jedoch darin, die Besatzungsmitglieder während ihrer langen Aufenthalte im Weltraum mit Nahrung zu versorgen. Derzeit sind Astronauten auf der Internationalen Raumstation auf vorverpackte Lebensmittel angewiesen, die regelmäßig nachgefüllt werden müssen und möglicherweise keine optimale Ernährung bieten. Um dieses Problem anzugehen, untersuchen Forscher die Möglichkeit, während der Missionen Nahrungsmittel anzubauen.

Der erste Schritt dieser Forschung besteht darin, die richtigen Pflanzen für den Test zu identifizieren. Im Jahr 2015 initiierte die NASA in Zusammenarbeit mit dem Fairchild Botanical Garden in Miami ein Projekt namens „Growing Beyond Earth“. Dieses Programm umfasst Hunderte naturwissenschaftliche Klassen der Mittel- und Oberstufe in den Vereinigten Staaten, in denen in einem Lebensraum, der den Bedingungen der Raumstation ähnelt, verschiedene Samen gezüchtet werden. Die Samen, die in diesen Klassenzimmern gedeihen, werden dann zur weiteren Prüfung in eine Kammer im Kennedy Space Center der NASA überführt. Wenn sie in dieser Mikrogravitationsumgebung weiterhin gut wachsen, werden sie zur weiteren Auswertung zur Raumstation geschickt.

Zusätzlich zur Pflanzenauswahl hat die NASA Einrichtungen getestet, die Mikrogravitationsgärten beherbergen könnten. Eine solche Einrichtung ist das Gemüseproduktionssystem, auch bekannt als Veggie. Es handelt sich um eine einfache Kammer mit geringem Stromverbrauch, die bis zu sechs Pflanzen aufnehmen kann. Die Samen wachsen in kleinen Stoffkissen, die von den Besatzungsmitgliedern gepflegt werden, und werden von Hand gegossen, ähnlich wie bei der Pflege eines Gartens auf der Erde. Diese Gärten im Weltraum helfen Forschern zu verstehen, wie Pflanzen unter Schwerelosigkeitsbedingungen wachsen und sich anpassen und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um ihre Gesundheit und Produktivität sicherzustellen.

Durch die Entwicklung der Technologie und Techniken für den Nahrungsmittelanbau im Weltraum möchte die NASA die Abhängigkeit von regelmäßigen Nachschubmissionen verringern und Astronauten über längere Zeiträume mit frischen, nahrhaften Nahrungsmitteln versorgen. Diese Forschung kommt nicht nur zukünftigen Missionen zum Mond und Mars zugute, sondern hat auch Auswirkungen auf die nachhaltige Landwirtschaft hier auf der Erde.

