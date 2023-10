Jährliche Veranstaltung bietet kostenlose Teleskopbeobachtungen des Mondes mit außergewöhnlichen Details

Das Labor für Atmosphären- und Weltraumphysik (LASP) der University of Colorado Boulder veranstaltet seine 13. jährliche „International Observe the Moon Night“ und bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit, den Mond mit hochwertigen Teleskopen außergewöhnlich detailliert zu betrachten. Die Veranstaltung ist Teil eines weltweiten NASA-Programms, das Menschen dazu ermutigt, innezuhalten und den Mond zu beobachten.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich und findet am Samstag von 6 bis 9 Uhr auf dem Rasen des Gerichtsgebäudes Pearl Street Mall statt. Mehrere von einem ehemaligen Professor handgefertigte High-End-Teleskope werden aufgebaut und von Doktoranden bedient, die der Öffentlichkeit bei der Betrachtung der Mondoberfläche helfen werden.

Professoren der CU Boulder werden ebenfalls anwesend sein, um Fragen zu beantworten und Einblicke in Missionen sowie die Physik und Wissenschaft hinter dem Mond zu geben. LASP-Forscher John Fontanese glaubt, dass der Mond ein spannendes Thema ist und dass sich jeder dafür begeistern sollte, da die Menschheit plant, in naher Zukunft auf die Mondoberfläche zurückzukehren.

Die Wahl des Samstags für die Internationale Mondbeobachtungsnacht ist bewusst, da der Lichtwinkel für einen verstärkten Kontrast der Mondoberfläche sorgt und die Schönheit der Mondkrater hervorhebt. Die High-End-Teleskope wirken mit ihren handgefertigten Sperrholz- und Kuchenformteilen zwar rustikal, liefern aber außergewöhnliche Bilder des Mondes. Laut Doktorand Alex Doner zeigen diese Teleskope, dass jeder sein eigenes Teleskop bauen und detaillierte Bilder aufnehmen kann, ohne viel Geld auszugeben.

Die Teleskope, die bei der Veranstaltung zum Einsatz kommen, sind vom Newton-Stil, einem gängigen Design mit einer großen Linse, die das Licht auf einen Spiegel auf der Rückseite fokussiert. Dieses Licht wird dann auf einen anderen Spiegel reflektiert und durch das Okular nach außen geleitet. Die Teilnehmer der Veranstaltung sind oft beeindruckt von der Detailgenauigkeit, die sie auf der Mondoberfläche beobachten können.

Die Veranstaltung „International Observe the Moon Night“ macht nicht nur der Öffentlichkeit Spaß und ist inspirierend, sondern dient auch als Gelegenheit, die nächste Generation von Menschen zu inspirieren, die sich für MINT-Fächer interessieren. Die Veranstaltung zieht viele kleine Kinder an, denen Tritthocker zur Verfügung gestellt werden, damit sie in die Teleskope sehen können. Der Eindruck, die Mondoberfläche zum ersten Mal so detailliert zu sehen, weckt oft das Interesse an Wissenschaft und Technologie.

Fontanese teilt mit, dass bei kommenden NASA-Missionen mehrere CU-Boulder-Instrumente zur Mondoberfläche geschickt werden, um verschiedene Aspekte der Mondumgebung zu untersuchen. Diese Missionen werden wertvolle Informationen über die Mondoberfläche, die Elementzusammensetzung, Bildung und Entwicklung sowie die Verfügbarkeit von Mondressourcen liefern. Die Ergebnisse werden dazu beitragen, zukünftige bemannte Missionen zum Mond vorzubereiten.

Quellen: LASP, CU Boulder