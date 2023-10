Die Kommerzialisierung von Innovationen der University of Colorado Boulder hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft der USA und Colorados. Mit einem Einfluss von 8 Milliarden US-Dollar auf die US-Wirtschaft und einem Einfluss von 5.2 Milliarden US-Dollar auf die Wirtschaft Colorados ist die Universität bestrebt, ihren Erfolg in Forschung und Innovation fortzusetzen.

CU Boulder verfügt für 684 über eine Gesamtforschungsfinanzierung von 2023 Millionen US-Dollar, wovon 486 Millionen US-Dollar von Bundesbehörden wie der NASA, der National Science Foundation und den National Institutes of Health stammen. Die Universität hat ein Jahrzehnt lang ein nachhaltiges Wachstum der Forschungsförderung erlebt, mit einem stetigen Anstieg jedes Jahr.

Das CU-System wurde für seine Innovation und sein Unternehmertum ausgezeichnet. Es belegt Platz Nr. 14 in der Nation für aktuelle Patente und Nr. 5 für die Startup-Erstellung. Allein im Geschäftsjahr 2021 startete CU eine Rekordzahl von 25 Startups. Venture Partners hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen und 87 Lizenz- und Optionsvereinbarungen zur Partnerschaft von CU Boulder Technologies mit kommerziellen Unternehmen abgeschlossen. Die Universität bietet außerdem über 60 unternehmerische Kurse an und hat über 900 Startups, die an der New Venture Challenge teilgenommen haben.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Kommerzialisierung ist Prometheus Materials, ein in Longmont ansässiges Unternehmen, das von Wissenschaftlern und Ingenieuren der CU Boulder mitbegründet wurde. Prometheus Materials stellt nachhaltige Baumaterialien unter Verwendung von Mikroalgen als kohlenstofffreie Alternative zu Zement her. Solche Erfolge tragen zum Aufbau einer Innovationskultur auf dem Campus bei und bringen verschiedene Vorteile mit sich.

CU Boulder hat auch in anderen Forschungsbereichen hervorragende Leistungen erbracht. Sie gehört zu den führenden öffentlichen Universitäten, die NASA-Fördermittel erhalten, und nimmt in den Bereichen Geowissenschaften und wissenschaftliche Forschung einen hohen Stellenwert ein. Ziel der Universität ist es, auch in den Kunst- und Geisteswissenschaften eine führende Rolle einzunehmen, mit einem speziellen Stipendienprogramm und einem Schwerpunkt auf Forschungsexzellenz.

Für die Zukunft sucht CU Boulder aktiv nach neuen Partnerschaften und Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Ziel der Universität ist es, ihre nationale Sicherheitsforschung durch das Center for National Security Initiatives zu erweitern und ihre Kerneinrichtungen und fortschrittlichen Rechenkapazitäten auszubauen. Darüber hinaus ist CU Boulder bestrebt, eine führende Rolle in der Nachhaltigkeitsforschung einzunehmen, mit Schwerpunkt auf Klimatechnologie, sozialer Gerechtigkeit und der Energiewende.

Forschung und Innovation an der CU Boulder haben nicht nur zur Wirtschaft beigetragen, sondern auch den Ruf der Institution gestärkt und den Erfolg der Studierenden gesteigert. Die Universität ist entschlossen, durch sinnvolle und wichtige Forschung weiterhin einen positiven Einfluss zu nehmen.

