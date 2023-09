Revolutionierung der Kryo-EM: Neue Technik ermöglicht die Bildgebung kleiner Proteinmoleküle

Wissenschaftlern der University of California in Los Angeles (UCLA) ist ein Durchbruch auf dem Gebiet der Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) gelungen, der erhebliche Auswirkungen auf die Krebsforschung haben könnte. Kryo-EM ist eine Technik, die es Wissenschaftlern ermöglicht, die atomare Struktur biologischer Moleküle mit hoher Auflösung sichtbar zu machen. Bisher war Kryo-EM jedoch bei der Abbildung kleiner Moleküle unwirksam.

In einer aktuellen Studie haben Biochemiker der UCLA in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der Pharmaindustrie eine Lösung entwickelt, um kleine Proteinmoleküle für die Bildgebung mit Kryo-EM einzufangen. Sie schufen ein 20-Nanometer-Proteingerüst mit stativähnlichen Vorsprüngen, das die kleinen Proteine ​​während der Bildgebung sicher an Ort und Stelle hielt. Das Gerüst konnte später digital entfernt werden, sodass ein klares, zusammengesetztes 3D-Bild nur des kleinen zu analysierenden Proteins zurückblieb.

Die Fähigkeit, kleine und mittelgroße Proteine ​​abzubilden, ist für die Erforschung potenzieller neuer Krebsmedikamente von entscheidender Bedeutung. Durch die Erweiterung der Bildgebungsfähigkeiten der Kryo-EM können Wissenschaftler bestimmte Stellen auf Proteinen identifizieren, die für therapeutische Zwecke gezielt eingesetzt werden können.

Die Forscher testeten ihr Gerüst an einem Protein namens KRAS, das mit etwa 25 % aller Krebserkrankungen beim Menschen in Zusammenhang steht. Mithilfe von Kryo-EM konnten sie die atomare Struktur von KRAS beobachten, die an ein Arzneimittelmolekül gebunden ist, das zur Behandlung von Lungenkrebs untersucht wird. Dieser Durchbruch in der Kryo-EM-Bildgebung liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Arzneimittelmoleküle mit zellulären Proteinen interagieren, und hilft so bei der Entwicklung wirksamerer Arzneimittel.

Die Auswirkungen dieses Fortschritts gehen über die Krebsforschung hinaus. Das vom UCLA-geführten Team erstellte modulare Gerüst kann individuell angepasst werden, um verschiedene kleine Proteinmoleküle abzubilden, was neue Möglichkeiten für die Arzneimittelentwicklung für verschiedene Krankheiten eröffnet.

