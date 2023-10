Neue Forschung wirft Licht auf Proteine ​​des Immunsystems

Eine kürzlich vom Bridge Institute am USC Michelson Center for Convergent Bioscience in Zusammenarbeit mit internationalen Teams aus Indien, Australien und der Schweiz durchgeführte Studie hat Einblicke in den komplizierten Tanz der Abwehrkräfte unseres Körpers gegen schädliche Eindringlinge geliefert. Die Forschung konzentrierte sich auf bestimmte Proteine ​​des Immunsystems, die eine entscheidende Rolle bei unserer Immunantwort spielen, insbesondere bei Krankheiten wie COVID-19, rheumatoider Arthritis, neurodegenerativen Erkrankungen und Krebs.

Das Herzstück unserer Immunantwort ist die Komplementkaskade, eine Reihe von Ereignissen, die ausgelöst werden, wenn potenzielle Bedrohungen erkannt werden. Dieser Prozess erzeugt Proteinbotenstoffe, die als C3a und C5a bekannt sind und spezifische Rezeptoren auf Zellen aktivieren und so eine Kaskade interner Signale auslösen. Die genauen Mechanismen dieser Rezeptoren, insbesondere von C5aR1, blieben jedoch lange Zeit ein Rätsel.

Mithilfe der fortschrittlichen Technik der Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) konnten die Forscher detaillierte Bilder dieser Rezeptoren in Aktion aufnehmen. Diese Bilder zeigten die Wechselwirkungen zwischen den Rezeptoren und Molekülen sowie die Formänderungen und die Signalübertragung innerhalb der Zelle bei Aktivierung.

Laut Cornelius Gati, dem Hauptautor der Studie und Assistenzprofessor am USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, liefern die Ergebnisse dieser Studie wichtige und umfassende Einblicke in eine entscheidende Rezeptorfamilie innerhalb des Immunsystems. Die Forschung eröffnet potenzielle Wege für die Entwicklung von Medikamenten, die auf diese Rezeptoren bei der Behandlung verschiedener Krankheiten abzielen.

Diese in der Zeitschrift Cell veröffentlichte Forschung trägt zu unserem Verständnis der Komplexität unseres Immunsystems bei und legt den Grundstein für zukünftige Studien, die darauf abzielen, die Kraft der natürlichen Abwehrkräfte unseres Körpers zu nutzen.

