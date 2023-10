Seltene „Ring of Fire“-Finsternis versetzt Menschen in Oregon und New Mexico in Erstaunen

By

Jubel brach unter den Menschenmengen in Oregon und New Mexico aus, als eine seltene „Feuerring“-Sonnenfinsternis für Millionen von Menschen in ganz Amerika ein Spektakel darstellte. Das Phänomen, auch als ringförmige Sonnenfinsternis bekannt, wurde von der NASA aufgrund des bewölkten Himmels in einigen Gebieten live übertragen.

Kleine Städte entlang der Sonnenfinsternis erlebten eine Mischung aus Aufregung und Sorgen wegen des Wetters. In einigen westlichen Bundesstaaten drohten Wolken und Nebel die Sicht zu verdecken, doch in New Mexico war der Himmel kristallklar und ermöglichte Zehntausenden Zuschauern eine uneingeschränkte Sicht.

In New Mexico fiel die Sonnenfinsternis mit einem internationalen Ballonfest zusammen, was die Aufregung noch steigerte. Die Organisatoren verteilten 80,000 Brillen und die Zuschauer wurden mit dem Anblick von Heißluftballons und der Entstehung des Rings verwöhnt.

Eine Feuerringfinsternis unterscheidet sich von einer totalen Sonnenfinsternis, da der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt. Stattdessen hinterlässt es einen hellen, leuchtenden Rand. Der Weg am Samstag führte durch mehrere US-Bundesstaaten, bevor er zur mexikanischen Halbinsel Yucatan und in andere Länder der westlichen Hemisphäre führte, wo es zu einer partiellen Sonnenfinsternis kam.

Beobachter der Sonnenfinsternis aus allen Teilen der USA reisten in entlegene Ecken des Landes, um die bestmögliche Sicht zu erhalten. Im Bryce-Canyon-Nationalpark in Utah wanderten Enthusiasten vor Sonnenaufgang den berühmten Wanderweg entlang, um ihre Lieblingsplätze abzustecken.

Die gesamte Sonnenfinsternis dauert an jedem Ort zweieinhalb bis drei Stunden, von dem Moment an, in dem der Mond beginnt, die Sonne zu verdecken, bis sie wieder normal wird. Der Feuerring-Teil dauert je nach Standort drei bis fünf Minuten.

Quellen:

- NASA

– AP Photo/Eric Gay

– Eric Gay/AP