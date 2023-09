Die Vorfahren der Krokodile wurden langsam alt

By

Eine neue in Current Biology veröffentlichte Studie zeigt, dass die Vorfahren der alten Krokodile, sogenannte Crocodylomorphs, im Vergleich zu anderen großen Reptilien wie Dinosauriern langsamer wuchsen. Die Forscher untersuchten die innere Struktur fossiler Knochen von 200 Millionen Jahre alten Krokodilmorphen, die in Südafrika gefunden wurden, und stellten fest, dass ihre Wachstumsrate der ihrer modernen Nachkommen ähnelte. Dies stellt die bestehende Annahme in Frage, dass das langsame Wachstum lebender Krokodile auf ihren sesshaften, semiaquatischen Lebensstil zurückzuführen ist.

Die Studie untersuchte auch Fossilien eines neu entdeckten riesigen Krokodil-Vorfahren, der vor 210 Millionen Jahren lebte. Diese Fossilien wurden im Dorf Qhemegha in Südafrika gefunden. Durch die Untersuchung der Eigenschaften dieser alten Knochen, wie jährliches Wachstum und Knochengewebe, stellten die Forscher fest, dass die neue Art langsamer wuchs als andere große Reptilien ihrer Zeit. Sie fanden auch heraus, dass diese Strategie des langsamen Wachstums während der gesamten Evolution der Krokodylomorphen anhielt, wobei neuere Arten das Wachstum noch weiter verlangsamten.

Interessanterweise vermuten die Forscher, dass die langsame Wachstumsstrategie eine wichtige Rolle für das Überleben von Krokodilmorphen während eines Massenaussterbens am Ende der Trias spielte. Während angenommen wird, dass Dinosaurier das Aussterben durch schnelles Wachstum überlebt haben, gelang es den langsamer wachsenden Krokodilmorphen, nach dem Ereignis zu überleben und zu gedeihen. Dieser starke Unterschied in den Wachstumsstrategien führte schließlich zur Divergenz von Krokodilen und Vögeln, ihren nächsten lebenden Verwandten.

Diese Ergebnisse geben Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Krokodile und geben Aufschluss über die Faktoren, die ihre Wachstumsraten beeinflusst haben. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet werden zu unserem Verständnis darüber beitragen, wie sich verschiedene Arten im Laufe der Zeit anpassen und weiterentwickeln.

Quelle:

– „Ursprünge des langsamen Wachstums in der Stammlinie der Krokodile“, veröffentlicht in Current Biology.

– Wits-Universität

(Artikelzitat: „Die Vorfahren der Krokodile wurden langsam alt“, abgerufen von https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)