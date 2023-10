Das Potenzial freisetzen: CRISPR/Cas9-Genombearbeitung für Krankheitsresistenz bei Pflanzen

By

Die Bearbeitung des Genoms, insbesondere die revolutionäre CRISPR/Cas9-Technologie, hat sich als bahnbrechend bei der Verbesserung von Pflanzenmerkmalen erwiesen. Da es eine effizientere Alternative zu herkömmlichen Züchtungsmethoden bietet, ist es äußerst vielversprechend bei der Bewältigung kritischer Herausforderungen wie der Krankheitsresistenz. In diesem Zusammenhang hat ein kürzlich in Horticulture Research veröffentlichtes Forschungspapier mit dem Titel „CRISPR/Cas9-vermittelte Genbearbeitung zur Übertragung einer Resistenz gegen das Rübenmosaikvirus (TuMV) in Chinakohl (Brassica rapa)“ einen Durchbruch bei der Entwicklung krankheitsresistenter Pflanzen gezeigt Pflanzen.

Die Studie drehte sich um den Chinakohl, insbesondere um die Brassica rapa-Sorte „Seoul“, die stark vom Rübenmosaikvirus (TuMV) bedroht ist. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, setzten die Forscher die hochpräzise CRISPR/Cas9-Genomeditierungstechnik ein. Durch das Einfügen der CRISPR/Cas9-Konstrukte in die Chinakohlpflanzen und die Befolgung einer Reihe nachfolgender Schritte, einschließlich der Kultivierung der Triebe, der Wurzelbildung und der PCR-Analyse, zielte das Team darauf ab, Pflanzen zu entwickeln, die gegen das Rübenmosaikvirus resistent sind.

Die Ergebnisse waren frappierend. Bemerkenswerte 86.7 % der regenerierten Pflanzen wiesen die gewünschten Cas9-Transgene auf. Darüber hinaus zielten die Forscher auf drei Gene des eukaryontischen Translationsinitiationsfaktors (eIF), darunter eIF(iso)4E, die bekanntermaßen eine entscheidende Rolle bei der TuMV-Resistenz verwandter Arten spielen. Durch sorgfältige Experimente entdeckten sie, dass eine der drei getesteten sgRNAs eine signifikante Editierungseffizienz aufwies.

Dieser Durchbruch dient als überzeugender Beweis für das Potenzial der Nutzung von CRISPR/Cas9 und der gezielten Ausrichtung auf das eIF(iso)4E-Gen zur Entwicklung krankheitsresistenter Brassica-Arten. Es ebnet den Weg für weitere Forschung, um die volle Leistungsfähigkeit der Genombearbeitung zur Bekämpfung viraler Bedrohungen freizusetzen, die sich nachteilig auf die Gesundheit und Produktivität von Pflanzen auswirken.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist CRISPR/Cas9?

CRISPR/Cas9 ist eine revolutionäre Genom-Editierungstechnologie, die es Wissenschaftlern ermöglicht, präzise Modifikationen an der DNA vorzunehmen, was ein enormes Potenzial für die Verbesserung verschiedener Merkmale bei Pflanzen, Tieren und sogar Menschen bietet.

F: Was ist TuMV?

TuMV oder Rübenmosaikvirus ist eine Art Potyvirus, das eine ernsthafte Bedrohung für den Anbau von Chinakohl (Brassica rapa) darstellt. Es ist bekannt, dass es die Pflanzengesundheit und den Ertrag erheblich schädigt.

F: Was sind eIF-Gene?

eIF-Gene, insbesondere eukaryotische Translationsinitiationsfaktor-Gene, spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Initiierung der Proteinsynthese in Organismen. Im Rahmen dieses Artikels wurde eIF(iso)4E als entscheidend für die TuMV-Resistenz bei Arabidopsis- und Brassica-Arten identifiziert.

Quellen:

Forschungsbericht: Horticulture Research – DOI: 10.1038/s41438-023-0112-6