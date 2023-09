Neue Arten von Supraleitern erzeugten ein Atom nach dem anderen

Forschern der Universität Zürich gelang ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der Supraleitung, indem sie Atome einzeln anordneten. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, die Entwicklung von Materialien zu revolutionieren und Quantencomputertechnologien voranzutreiben.

Traditionell war es aufgrund der natürlichen Topologie von Atomen schwierig, neue physikalische Effekte zu erzeugen. Den Wissenschaftlern der Universität Zürich ist es jedoch gelungen, Supraleiter zu entwerfen, indem sie Atome einzeln anordnen und so neue Materiezustände erzeugen.

Die Zukunft der Elektronik hängt von der Entdeckung einzigartiger Materialien ab, und dieser Durchbruch bietet vielversprechendes Innovationspotenzial. Durch die Überwindung der Beschränkungen natürlich vorkommender Materialien haben die Forscher den Weg für neuartige Materiezustände in zukünftigen Elektronik- und Computertechnologien geebnet.

Die Entdeckung neuer Materialien ist entscheidend für die Entwicklung zukünftiger Computer. Dieser Durchbruch könnte erhebliche Auswirkungen auf das Design und die Funktionalität von Computern haben. Von der klassischen Elektronik über neuromorphes Computing bis hin zu Quantencomputern ist die Suche nach neuartigen physikalischen Effekten eine treibende Kraft hinter diesen Fortschritten.

In ihrer in Nature Physics veröffentlichten Studie stellten die Forscher der Universität Zürich in Zusammenarbeit mit Physikern des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik in Deutschland einen neuartigen Ansatz zur Supraleitung vor. Sie schufen Atom für Atom die benötigten Materialien.

Supraleiter sind besonders faszinierend, da sie bei niedrigen Temperaturen keinen elektrischen Widerstand mehr haben. Sie werden in vielen Quantencomputern wegen ihrer außergewöhnlichen Wechselwirkungen mit Magnetfeldern eingesetzt. Allerdings wurden nur wenige supraleitende Zustände in Materialien schlüssig nachgewiesen. Mit diesem Durchbruch gelang es den Forschern, zwei neue Arten von Supraleitung zu schaffen.

Dieser Durchbruch bestätigt nicht nur die theoretischen Vorhersagen der Physiker, sondern eröffnet auch Möglichkeiten zur Erforschung neuer Materiezustände und ihrer Anwendungen in zukünftigen Quantencomputern.

