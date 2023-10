Neue Erkenntnisse über die innere Struktur des Mars durch aktuelle Studien enthüllt

Jüngste Studien haben Wissenschaftler dazu veranlasst, ihr Verständnis der inneren Zusammensetzung des Mars neu zu bewerten, was eine Überarbeitung bestehender Diagramme erforderlich machte. Zwei verschiedene Forschungsteams haben ihre Ergebnisse veröffentlicht, die beide darauf hindeuten, dass der flüssige Eisenkern des Mars kleiner ist als bisher angenommen. Darüber hinaus verdeutlichen diese Studien das Vorhandensein einer 150 Kilometer dicken Schicht aus geschmolzenem Silikat, die den Kern umgibt, eine Beobachtung, die zuvor nicht dokumentiert wurde (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 und DOI: 10.1038/ s41586-023-06601-8).

Die bahnbrechende Forschungsarbeit, die 2021 in Science veröffentlicht wurde, lieferte die erste umfassende seismische Analyse des Mars und nutzte dabei die vom InSight-Lander der NASA gesammelten Daten. Eine weitere Analyse ergab jedoch, dass die bisherigen Schätzungen zur Größe des Marskerns um etwa 30 % überschätzt wurden. Henri Samuel, ein Wissenschaftler am französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung, der sowohl an der Forschung 2021 als auch an deren jüngster Aktualisierung beteiligt war, betont, wie wichtig es ist, offen für die Überarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu sein. Wie Samuel sagt: „Das beweist, dass wir manchmal unsere Meinung ändern müssen.“

Seismologen können die innere Struktur eines Planeten ableiten, indem sie das Verhalten von Druck- und Scherwellen in seinem Inneren untersuchen. Druckwellen können Feststoffe und Flüssigkeiten durchdringen, während Scherwellen Flüssigkeiten nicht durchdringen können und stattdessen reflektiert werden. Frühere Untersuchungen im Jahr 2021 deuteten auf die Existenz einer Scherwelle hin, die von einer flüssigen Oberfläche im Mars reflektiert wird, was auf die Grenze zwischen dem flüssigen Eisenkern und dem festen Silikatmantel hinweist. Daher kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Kern größer und weniger dicht war als frühere Schätzungen.

Es gab jedoch Zweifel an dieser Kernstruktur, da neben Eisen und Nickel auch leichtere Elemente wie Wasserstoff, Schwefel, Sauerstoff und Kohlenstoff vorhanden sein müssen. Kosmochemiker hielten es für unwahrscheinlich, dass diese flüchtigen leichten Elemente unter den Bedingungen, die während der Entstehung des Mars herrschten, koexistierten. Darüber hinaus stellten Wissenschaftler die Fähigkeit dieser leichten Elemente in Frage, erheblich zur Zusammensetzung des Kerns beizutragen.

Um diese Unsicherheiten zu beseitigen, untersuchten die jüngsten Studien zahlreiche seismische Ereignisse, die durch Meteoreinschläge und Erdbeben ausgelöst wurden. Ein kritisches Ereignis deutete auf den Durchgang einer Druckwelle durch geschmolzenes Silikat statt durch festes Silikat hin, was beide Forschungsteams unabhängig voneinander zu ähnlichen Schlussfolgerungen veranlasste. Sie schlagen vor, dass der Kern des Mars aus einer relativ dichten flüssigen Eisenkugel besteht, die von einer Schicht geschmolzenen Silikats umgeben ist, wodurch das Problem der leichten Elemente effektiv beseitigt wird.

Die Forscher nutzten experimentelle Daten zu extremen Materialbedingungen, einschließlich Eisenlegierungen, um die Auswirkungen der seismischen Wellen auf die Schichtstruktur des Mars zu interpretieren. Unterdessen setzte ein anderes Team von Planetenforschern an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich Simulationen von Materialeigenschaften ein. Beide Teams ziehen leicht unterschiedliche Schlussfolgerungen über die Zusammensetzung der leichten Elemente im Marskern und gehen davon aus, dass zusätzliche Daten zu Materialeigenschaften bei extremen Temperaturen und hohem Druck erforderlich sein werden, um ihr Verständnis weiter zu verfeinern.

Obwohl zukünftige Daten zu Marsbeben knapp sein werden, da der InSight-Lander der NASA im Dezember 2022 abgeschaltet wurde, wird erwartet, dass andere Forschungsteams die vorhandenen Daten weiter analysieren, um diese jüngsten Entdeckungen zu überprüfen und zu erweitern. Die Belastbarkeit und Bedeutung dieser Ergebnisse unterstreichen die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses und die Notwendigkeit, offen für neue Erkenntnisse zu bleiben.