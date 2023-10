Kuhmist als Ausgangsstoff für die Biomassevergasung: Optimierung des Prozesses

By

Der übermäßige Einsatz fossiler Brennstoffe hat zu einer weltweiten Umweltverschmutzung geführt und erfordert eine Umstellung auf grüne, kohlenstoffarme und nachhaltige Energiequellen. Biomasseenergie, die aus durch Photosynthese erzeugten organischen Materialien gewonnen wird, bietet eine saubere und erneuerbare Alternative. Vieh- und Geflügelmist, eine Art Biomasse, hat aufgrund seiner reichlichen Verfügbarkeit und seiner geringeren Anfälligkeit gegenüber Wetter- und Jahreszeitenschwankungen im Vergleich zu anderen Biomassequellen an Aufmerksamkeit gewonnen.

Durch die effiziente Nutzung von Vieh- und Geflügelmist als Vergasungsrohstoff kann die durch herkömmliche fossile Brennstoffe verursachte Umweltverschmutzung erheblich verringert werden. Die Vergasung ist ein thermisch-chemischer Prozess, der Biomasse durch unvollständige Hochtemperaturverbrennungsbedingungen in einen Gasbrennstoff, sogenanntes Synthesegas, umwandelt. Synthesegas besteht hauptsächlich aus CO2, CO, H2, CH4 und anderen Gasen und kann in verschiedenen Energieumwandlungsgeräten verwendet werden.

Um den Vergasungsprozess von Kuhmist zu optimieren, entwickelten Forscher der Henan Agricultural University mithilfe der Software Aspen Plus ein Biomasse-Vergasungsmodell. Sie bewerteten Parameter wie die Vergasungstemperatur, das Verhältnis von Dampf zu Biomasse und den Druck, um deren Einfluss auf das H2/CO-Verhältnis und den unteren Heizwert (LHV) von Synthesegas zu bestimmen.

Die Simulationsergebnisse zeigten, dass höhere Vergasungstemperaturen einen höheren H2- und CO-Gehalt begünstigten, wobei der H2-Höchstwert bei 800 °C lag. Die zunehmende Verwendung von Dampf als Vergasungsmittel förderte eine höhere H2-Produktion. Ein höheres Dampf-zu-Biomasse-Verhältnis wirkte sich jedoch negativ auf CO und CH4 aus, was zu einem Rückgang des LHV führte. Als optimaler Vergasungsdruck wurde 0.1 MPa ermittelt.

Diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung des Vergasungsprozesses von Kuhmist. Das entwickelte Modell kann zur Vorhersage der Synthesegaszusammensetzung aus anderen Biomasse-Rohstoffen verwendet werden und könnte zur weiteren Forschung zur Verbesserung von Biomasse-Vergasungsprozessen beitragen.

Quelle:

– Yajun Zhang et al., Numerische Modellierung der Biomassevergasung unter Verwendung von Kuhmist als Rohstoff, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI: 10.15302/J-FASE-2023500