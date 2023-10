Der Nobelpreis für Medizin würdigt Wissenschaftler für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19

Der Nobelpreis für Medizin wurde an Katalin Kariko aus Ungarn und Drew Weissman aus den Vereinigten Staaten für ihre bahnbrechende Forschung zur Messenger-RNA (mRNA)-Technologie verliehen, die zur Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe geführt hat. Mit der prestigeträchtigen Auszeichnung werden ihre Beiträge zur beispiellosen Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung während der globalen Pandemie gewürdigt.

Messenger-RNA ist eine Art genetisches Material, das Anweisungen von der DNA an die Körperzellen übermittelt. Die von Pfizer/BioNTech und Moderna entwickelten COVID-19-Impfstoffe nutzen mRNA, um die Zellen anzuweisen, das Spike-Protein des Coronavirus zu erkennen und zu zerstören. Wenn das körpereigene Immunsystem auf das Spike-Protein reagiert, ist es in der Lage, das Virus auch ohne vorherige Exposition abzuwehren.

Katalin Kariko ist Professorin an der Sagan-Universität in Ungarn und außerordentliche Professorin an der University of Pennsylvania. Sie spielte eine wichtige Rolle als Senior Vice President und Leiterin des RNA-Proteinersatzes bei BioNTech. Drew Weissman führte seine preisgekrönte Forschung zusammen mit Kariko an der University of Pennsylvania durch.

Die Nobelversammlung lobte ihre Entdeckung und erklärte, dass sie unser Verständnis darüber, wie mRNA mit dem Immunsystem interagiert, grundlegend verändert habe. Ihre Arbeit hat nicht nur Millionen von Leben gerettet, sondern auch schwere COVID-19-Fälle verhindert und die Wiedereröffnung von Gesellschaften ermöglicht.

Dr. Paul Hunter, Professor für Medizin an der University of East Anglia, beschrieb die mRNA-Impfstoffe als „Game Changer“ bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Er schrieb diesen Impfstoffen zu, dass sie Millionen von Leben gerettet hätten, und räumte ein, dass die Situation ohne die mRNA-Technologie noch viel schlimmer gewesen wäre. Die mRNA-Impfstoffe haben sich gegenüber anderen Impfstoffoptionen als deutlich überlegen erwiesen.

Die Bekanntgabe des Nobelpreises für Medizin bereitet die Bühne für die diesjährigen Auszeichnungen, die verbleibenden fünf Kategorien werden bald bekannt gegeben.

